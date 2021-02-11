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В аварийный ремонт выведены уже 12 энергоблоков ДТЭК Ахметова

Новини БізнесЦензор Енергетика

В аварийный ремонт выведены уже 12 энергоблоков ДТЭК Ахметова

В аварийный ремонт выведен блок №6 на Добротворской ТЭС, которая входит в группу компаний ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго".

В целом по состоянию на 16:00 четверга, 11 февраля, в аварийном ремонте находятся 13 блоков тепловых электростанций, из них 12 блоков на ТЭС "ДТЭК Энерго".

Как сообщалось, днем ранее, 10 февраля, в аварийный ремонт были выведены блок №3 на Запорожской ТЭС и №4 на Кураховской ТЭС, которые также входят в группу компаний ДТЭК.

В аварийный ремонт выведены уже 12 энергоблоков ДТЭК Ахметова 01

Как сообщалось, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил о росте аварийности на станциях компании в 4 раза. По его словам, это связано со снижением инвестиций в обновление основных производственных фондов вдвое с 2018 года – до 1,47 млрд грн в 2020 году. Он также заявлял о том, что компании невыгодно переводить блоки на сжигание газа в условиях нехватки угля.

Напомним, компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн.

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Ахметев неэффективный менеджер..? не умеет управлять - реприватизировать!
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11.02.2021 17:10 Відповісти
А куда смотрит СОВБЕЗ и СБУ?Это уже прямой саботаж.
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11.02.2021 17:13 Відповісти
 
 