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Киевсовет выделил 140 миллионов на закупку вакцин от коронавируса

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Киевсовет выделил 140 миллионов на закупку вакцин от коронавируса

Депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице.

За такое решение проголосовали 89 депутатов, сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки вообще полмиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину Киев планирует закупить напрямую у производителя.

Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что столичные власти ведут переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 миллион доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян.

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