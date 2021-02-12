"Укрзализныця" увеличила перевозки пассажиров в январе на треть

"Укрзализныця" в январе 2021 года поездами дальнего сообщения отправила почти 1,43 млн пассажиров, что на 33,1% больше, чем было в декабре 2020 года (1,07 млн пассажиров).

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Во время массовых зимних перевозок, с 18 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, поездами "Укрзализныци" воспользовались более 1,3 млн пассажиров.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2020 году перевезла в пассажирских поездах дальнего сообщения более 16 млн пассажиров; наиболее популярным сообщением традиционно стал маршрут Киев-Харьков, на нем в прошедшем году было перевезено 712,7 тыс. пассажиров.