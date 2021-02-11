Крупнейшего производителя стали ArcelorMittal возглавит сын основателя компании

Новым главным исполнительным директором компании ArcelorMittal станет Адитья Миттал, сын основателя крупнейшего сталепроизводителя мира Лакшми Миттала.

На посту CEO ArcelorMittal Адитья Миттал сменит своего отца, передает Интерфакс-Украина.

Сейчас Миттал-младший занимает должности президента и финансового директора ArcelorMittal, а также главного исполнительного директора ArcelorMittal Europe.

В сообщении компании говорится, что Лакшми Миттал, который основал ArcelorMittal в 1976 году и кроме должности главного исполнительного директора занимает пост председателя совета директоров, станет исполнительным председателем компании. Он продолжит возглавлять совет директоров и работать совместно с CEO и командой руководства.

"Несмотря на очевидные вызовы 2020 года, ArcelorMittal начала 2021 год в сравнительно устойчивом положении. Поскольку мы достигли ряда ключевых целей, кажется, что сейчас подходящий момент для перехода на должность исполнительного председателя", – приводятся в сообщении слова нынешнего главы ArcelorMittal, где также сказано, что совет директоров компании единогласно поддержал кандидатуру его преемника.

Новым финансовым директором ArcelorMittal станет Женуину Кристину, который работает в компании с 2003 года и сейчас возглавляет финансовый отдел.

Как сообщалось, ArcelorMittal по итогам работы в 2019 году получила $2,5 млрд убытка, тогда как 2018 год компания завершила с прибылью в $5,15 млрд.

ArcelorMittal - крупнейшая металлургическая компания в мире. Зарегистрирована в Люксембурге. Имеет производственные мощности в 18 странах на 4 континентах, продукция реализуется в 160 странах. Компания создана в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

Напомним, ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".