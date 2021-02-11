Крупнейшего производителя стали ArcelorMittal возглавит сын основателя компании
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Новым главным исполнительным директором компании ArcelorMittal станет Адитья Миттал, сын основателя крупнейшего сталепроизводителя мира Лакшми Миттала.
На посту CEO ArcelorMittal Адитья Миттал сменит своего отца, передает Интерфакс-Украина.
Сейчас Миттал-младший занимает должности президента и финансового директора ArcelorMittal, а также главного исполнительного директора ArcelorMittal Europe.
В сообщении компании говорится, что Лакшми Миттал, который основал ArcelorMittal в 1976 году и кроме должности главного исполнительного директора занимает пост председателя совета директоров, станет исполнительным председателем компании. Он продолжит возглавлять совет директоров и работать совместно с CEO и командой руководства.
"Несмотря на очевидные вызовы 2020 года, ArcelorMittal начала 2021 год в сравнительно устойчивом положении. Поскольку мы достигли ряда ключевых целей, кажется, что сейчас подходящий момент для перехода на должность исполнительного председателя", – приводятся в сообщении слова нынешнего главы ArcelorMittal, где также сказано, что совет директоров компании единогласно поддержал кандидатуру его преемника.
Новым финансовым директором ArcelorMittal станет Женуину Кристину, который работает в компании с 2003 года и сейчас возглавляет финансовый отдел.
Как сообщалось, ArcelorMittal по итогам работы в 2019 году получила $2,5 млрд убытка, тогда как 2018 год компания завершила с прибылью в $5,15 млрд.
ArcelorMittal - крупнейшая металлургическая компания в мире. Зарегистрирована в Люксембурге. Имеет производственные мощности в 18 странах на 4 континентах, продукция реализуется в 160 странах. Компания создана в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.
Напомним, ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".
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