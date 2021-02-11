БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1387 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
9383 30
НАБУ (841) Медведчук (211) Росія (3577) СБУ (951) нафтопровід (146) дизпаливо (726) нафтопродукти (246)

СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука

Новини БізнесЦензор Енергетика

СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука

Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ задокументировали противоправные действия эксперта, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.

Как сообщает пресс-центр СБУ, 11 февраля эксперту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч. 2 ст. 384 (составление и предоставление суду заведомо ложного заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины. 

В ходе досудебного следствия установлено, что фигурант оказывал содействие в реализации сделки, организаторами которой были должностные лица коммерческой структуры.

"Дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода годами рассматривалась в суде. Именно ложные выводы эксперта одного из государственных исследовательских институтов заставили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков сделки, в результате чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел коммерческой структуре", – сказано в сообщении.

В СБУ подчеркивают, что проведенной во время расследования экспертизой выводы ангажированного эксперта полностью опровергнуто.

"Продолжается досудебное следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме, возвращения стратегического объекта государству", – сообщили в СБУ.

Как следует из сообщения СБУ, речь идет об участках нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая", которыми сейчас владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука.

Напомним, эти трубопроводы были построены во времена Советского Союза и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости трубопроводы общей протяженностью 1433 км должны были перейти в собственность государства Украина на основании правопреемства.

Однако должностные лица дочернего предприятия "ПрикарпатЗападтранс" Российской акционерной компании "Транснефтепродукт" трубопроводы в собственность Украины не передали.

Уже в 2011 году Хозяйственный суд Ринвненской области удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора и вытребовал части нефтепродуктопроводов у российской компании, признав право собственности за государством Украина. Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах подтвердили это решение. В целом, рассмотрение иска и решение его в пользу государства длилось 10 лет.

Однако 21 апреля 2015 года судья Хозяйственного суда Ринвненской области Ярослава Гудзенко за одно заседание по заявлению "ПрикарпатЗападтранса" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решение отменила. НАБУ расследует дело в оношении этого решения суда с 2017 года.

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

В марте 2019 года  Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.

Поділитися:
Дивіться БизнесЦензор у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+16
А хто був президентом у2015-2018р коли мудачук придбав нафтопровід,хто ж той гарант?
показати весь коментар
11.02.2021 17:17
+11
Это было вынужденно, а то путин напал бы
показати весь коментар
11.02.2021 17:43
+8
Не пойму, при Порошенко СБУ расчищало под Медведчука рынок скрапленого газа и дизтоплива. Сейчас Порошенко говорит, что Медведчук явный коллаборант. Правда, при его каденции Медведчук часто приезжал к Порошенко домой, а потом летел прямиком к Путину.
показати весь коментар
11.02.2021 22:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто був президентом у2015-2018р коли мудачук придбав нафтопровід,хто ж той гарант?
показати весь коментар
11.02.2021 17:17 Відповісти
Это было вынужденно, а то путин напал бы
показати весь коментар
11.02.2021 17:43 Відповісти
А треба було заарештувати Мертвечука тоді за купівлю нафтопроводу ? СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука - Цензор.НЕТ 6590
Не аргумент, а пердіж у калюжу.
показати весь коментар
11.02.2021 18:20 Відповісти
Ти читав статтю? Там ясно написано що при оформленні були фальсіфікації.То чому вони виявились зараз а не тоді? Оце тобі і в калюжу. СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука - Цензор.НЕТ 1285
показати весь коментар
11.02.2021 18:25 Відповісти
При голосування за Зе клоуна теж були фальсіфікації, то чому він не сидить у тюрязі?
Оце тобі і в калюжу
показати весь коментар
11.02.2021 18:40 Відповісти
СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука - Цензор.НЕТ 3879
показати весь коментар
11.02.2021 20:57 Відповісти
Пердун а что это доказано?)))
показати весь коментар
11.02.2021 22:01 Відповісти
Гетьман сивочолий назвал выборы честными и признал их результаты.
показати весь коментар
12.02.2021 07:44 Відповісти
То есть за пороща на самом деле проголосовало 73 процента?)))
показати весь коментар
12.02.2021 15:33 Відповісти
А ну досить шатати будку! СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука - Цензор.НЕТ 93
показати весь коментар
12.02.2021 13:33 Відповісти
Боїшся що випадеш? А чого ти туди заліз? СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука - Цензор.НЕТ 2021
показати весь коментар
12.02.2021 13:41 Відповісти
сарказм СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука - Цензор.НЕТ 6202
показати весь коментар
12.02.2021 13:43 Відповісти
Як хто? "**** православная".
показати весь коментар
12.02.2021 13:41 Відповісти
эх, Яся! Яся!.. говорили же тебе: "не лезь в это дело!"
показати весь коментар
11.02.2021 17:55 Відповісти
Что за идиотизм вообще? Крым хапнули? Тут-же все что в крыму автоматически захапалось. Точно так и в 92 году - все что на территории Украины оказалось - то без вариантов украинское. Какие нафиг суды?
показати весь коментар
11.02.2021 19:56 Відповісти
Не пойму, при Порошенко СБУ расчищало под Медведчука рынок скрапленого газа и дизтоплива. Сейчас Порошенко говорит, что Медведчук явный коллаборант. Правда, при его каденции Медведчук часто приезжал к Порошенко домой, а потом летел прямиком к Путину.
показати весь коментар
11.02.2021 22:18 Відповісти
Кстати , заправки мелкие газовые еще под Медведчука убили
показати весь коментар
11.02.2021 23:12 Відповісти
Порошенко про "агрєсівниє дєйствія НАТО". Виступ у Верховній Раді 26 березня 1999 року.
Виступав російською мовою.http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2256.html
Скріншот сайту ВР:

СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука - Цензор.НЕТ 9864
показати весь коментар
11.02.2021 23:46 Відповісти
Я думаю кто то под шумок решил отжать бизнес мертверчука
показати весь коментар
12.02.2021 04:44 Відповісти
медведчук со своей шмарой марченко поэтому и хотят сделать УКРАИНУ южным федеральным округом --- тогда ***** за транзит газа и нефтепродуктов не надо будет платить
показати весь коментар
12.02.2021 06:44 Відповісти
Пришла весна, пришло время посадок. Мертвечук с женой должны садиться вначале. Потом должны пойти черноротая лена бондаренко, припи.дон илья кива и т.д.
показати весь коментар
12.02.2021 07:40 Відповісти
Да что же эта "Зе-шмаркля" творит?? Все достижения "сивочолого криголама" Петра Алексеевича насмарку... ))
показати весь коментар
12.02.2021 10:00 Відповісти
Петя в долі з мертвечуком.......Ви войуйте..., а "ми" бабло косим....і торгуємо державою,що думаєте спроста ПОП заборонив знищити Гіркіна і квампанію, заборонив добровольцям взяти Донецьк і Луганськ......, шмарафсбєшна така ж сама ПОП як і мертвечук...
показати весь коментар
12.02.2021 10:40 Відповісти
Результат буде тоді, коли медвечук буде реально позбавлений волі. А так це просто розпил державних коштів.
показати весь коментар
12.02.2021 11:04 Відповісти
Петя в долі з мертвечуком.......Ви войуйте..., а "ми" бабло косим....і торгуємо державою,що думаєте спроста ПОП заборонив знищити Гіркіна і квампанію, заборонив добровольцям взяти Донецьк і Луганськ......, шмарафсбєшна така ж сама ПОП як і мертвечук...
показати весь коментар
12.02.2021 12:07 Відповісти
Головне не вийти на самих себе ! СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука - Цензор.НЕТ 1643
показати весь коментар
12.02.2021 13:30 Відповісти
Зараз мєтадічкі дійдуть до пороходупих, всі коменти забанять, а на горі з'явиться трійка налайканих хвалебних коментаря на підтримку найпатріотичнішого спасітєля всії українців СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука - Цензор.НЕТ 1399
показати весь коментар
12.02.2021 13:36 Відповісти
Им нужно время перегруппироваться и опохмелиться, слишком хорошо отпраздновали новость про рейтинг ЕС.
показати весь коментар
12.02.2021 15:36 Відповісти
А хто був Президентом України у 2015 - 2018 роках ?! Нагадайте того патріЙОта ! СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука - Цензор.НЕТ 9466
показати весь коментар
12.02.2021 15:30 Відповісти
Итак. Эксперт подделала заключение. Антимонопольный комитет разрешил отдать трубопровод частной фирме, финансированной из-за рубежа. Суд это узаконил. Поверить, что такое могла пройти без высшего руководства - Порошенко, невозможно. У которого начальником АП был явно выраженный регионал. Медведчук неоднократно бывал у Порошенко дома по ночам. А потом, единственный в стране, летел напрямую в Москву. За инструкциями Путина. Порошенко не только коллаборант, тут пахнет государственной изменой
показати весь коментар
12.02.2021 16:07 Відповісти
 
 