СБУ занялась трубопроводом окружения Медведчука
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Детективы НАБУ совместно со следователями СБУ задокументировали противоправные действия эксперта, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.
Как сообщает пресс-центр СБУ, 11 февраля эксперту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением услуг эксперта) и ч. 2 ст. 384 (составление и предоставление суду заведомо ложного заключения эксперта) Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что фигурант оказывал содействие в реализации сделки, организаторами которой были должностные лица коммерческой структуры.
"Дело о праве собственности на участок государственной части магистрального нефтепродуктопровода годами рассматривалась в суде. Именно ложные выводы эксперта одного из государственных исследовательских институтов заставили суд пересмотреть решение в пользу заказчиков сделки, в результате чего указанный объект выбыл из государственной собственности и перешел коммерческой структуре", – сказано в сообщении.
В СБУ подчеркивают, что проведенной во время расследования экспертизой выводы ангажированного эксперта полностью опровергнуто.
"Продолжается досудебное следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме, возвращения стратегического объекта государству", – сообщили в СБУ.
Как следует из сообщения СБУ, речь идет об участках нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая", которыми сейчас владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука.
Напомним, эти трубопроводы были построены во времена Советского Союза и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости трубопроводы общей протяженностью 1433 км должны были перейти в собственность государства Украина на основании правопреемства.
Однако должностные лица дочернего предприятия "ПрикарпатЗападтранс" Российской акционерной компании "Транснефтепродукт" трубопроводы в собственность Украины не передали.
Уже в 2011 году Хозяйственный суд Ринвненской области удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора и вытребовал части нефтепродуктопроводов у российской компании, признав право собственности за государством Украина. Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах подтвердили это решение. В целом, рассмотрение иска и решение его в пользу государства длилось 10 лет.
Однако 21 апреля 2015 года судья Хозяйственного суда Ринвненской области Ярослава Гудзенко за одно заседание по заявлению "ПрикарпатЗападтранса" о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решение отменила. НАБУ расследует дело в оношении этого решения суда с 2017 года.
В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.
В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).
Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.
В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.
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Будь ласка, зачекайте...
Не аргумент, а пердіж у калюжу.
Оце тобі і в калюжу
Виступав російською мовою.http://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/2256.html
Скріншот сайту ВР: