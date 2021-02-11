"Укрзализныця" сократила перевозки грузов в январе на 8%

"Укрзализныця" в январе 2021 года перевезла 22,09 млн тонн грузов, что на 7,6% меньше, чем было в январе 2020 года (23,92 млн тонн).

Об этом говорится в сообщении компании.

Больше всего в январе 2021 года было перевезено железной и марганцевой руды – 6,51 млн тонн.

Перевозки во внутреннем сообщении за указанный период составили 10 млн тонн. Импортные перевозки составили 3,08 млн тонн, экспортные – 8,18 млн тонн, транзитные – 839,2 тыс. тонн.

Лидерами по объемам перевозок, кроме железной и марганцевой руды, в январе 2021 года также были перевозки каменного угля – 4,18 млн тонн, минстройматериалов – 2,55 млн тонн, зерна и продуктов помола – 2,31 млн тонн, черных металлов – 1,84 млн тонн.

Как сообщалось, в 2020 году "Укрзализныця" сократила перевозку зерновых грузов на 13% по сравнению с 2019 годом: в целом перевезено 35,2 млн тонн грузов, из них 30,5 млн тонн - на экспорт.