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Новини Енергетика
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Для расчетов по "зеленому тарифу" выпустят облигации на 24 миллиарда, – Витренко (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

Для расчетов по "зеленому тарифу" выпустят облигации на 24 миллиарда, – Витренко (обновлено)

Быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" (ВИЭ) может стать выпуск "зеленых" облигаций на сумму до 24 млрд грн, однако параллельно ищутся варианты решений, чтобы избежать накопления подобного долга в будущем.

Об этом исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил на встрече с Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), передает Интерфакс-Украина.

"Работаем над быстрым вариантом – выпуском "зеленых" облигаций до 24 млрд грн", – сказал глава Минэнерго.

Витренко уточнил, что эмитентом "зеленых" облигаций для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии (ВИЭ) может стать НЭК "Укрэнерго", а сами облигации будут выпускаться под госгарантии.

При этом и.о. министра высказал надежду, что привлечение специализированных инвесторов в "зеленые" облигации позволит разместить такие бумаги по ставке ниже суверена.

"Необходимо тестировать, необходимо делать. Потому что таких примеров особенно нет", – сказал глава Минэнерго.

Витренко также напомнил, что на погашение долга будет направлена также, минимум, половина кредита госбанков "Укрэнерго" на сумму 10,25 млрд грн, направленного ГП "ГарПок", что частично решает проблему.

По его словам, среди долгосрочного решения проблемы рассматриваются выплаты из бюджета за счет налога на углеродные выбросы или авансирование за поставку и транспортировку "зеленого" водорода. По его словам, сейчас налог на выбросы в Украине в 60 раз ниже европейского, и его повышение до уровня половины от европейского позволит перекрыть потребности ВИЭ вдвое.

Еще одним вариантом Витренко назвал выпуск "настоящих" "зеленых" облигаций сроком обращения 10-15-20 лет.

Как сообщалось, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам проработать вопрос выпуска "зеленых" облигаций для расчета с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

По данным ГП "Гарарантированный покупатель" на начало года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед ним для компенсации "зеленых" тарифов достигала 23,9 млрд грн.

Как писал БизнесЦензор, по состоянию на конец октября 2020 года 75% общей задолженности предприятий сектора альтернативной энергетики на общую сумму 45,1 млрд грн, сосредоточено в государственных банках.

Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд до 2029 года. 

Джерело:  Интерфакс-Украина
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Топ коментарі
+7
А почему сразу не по 1 эвро за киловат? считать легко и самое главное приятно.
То ли тупые немцы 0,06-0,08 эвро за киловат. Мы то "багачи" - 0,18 сразу.
А еще проще было принять другой закон для партии РЫГОублюдков. - депозит 33% годовых в баксах (гарантии какв зеленом Ылектричестве).
А теперь "выход" только один - вешаем лапшу "вон оно скоко в Ывропе" и лупасим цену для предприятий - 5-6 грн киловат. (не забываем ссать в уши, что цены не вырастут).
Спасибо ... мать ринату махмедову и отдельно партии рыгоаналов
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11.02.2021 18:42
+7
Какого хрена этот хрен Витренко до сих пор сидит в замах Министра? Его уже два раза "прокатил" парламент. Перед вторым пролётом Витренко грозился уехать к семье и заняться бизнесом. Так пусть едет к семье и занимается бизнесом...
Видать, врал собака - какой бизнес по доходности сравнится с министерским креслом в Украине?
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12.02.2021 08:31
+5
А#уеть это все налогоплательщики Украины, которые в последствии из их налогов должно погасить эти облигации, заплатят за "зеленый тариф", а не пошли ли вы на#уй с вашим тарифом.
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам, кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 6 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
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11.02.2021 18:03
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Ми і не сумнівалися шо воно слуга піндостану та інших ахмєтових!
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11.02.2021 16:11 Відповісти
Після ВАС, хоч потоп???
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11.02.2021 16:12 Відповісти
Цей потоп, організували, перед президентськими виборами 2019 року, Гройсман і Порошенко, на 10 років вперед надававши "зелених" гарантій Ахметову і Ко.
"Что написано пером, не вырубишь топором!"
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11.02.2021 18:51 Відповісти
Хахой умный шеловек...Дадим ему с бюджета еще 170 лямов.Ветренко,иди ты уже набуй...
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11.02.2021 17:07 Відповісти
Дядя просто вот так вот требует с Украины денег.... просто так.....
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11.02.2021 17:20 Відповісти
А#уеть это все налогоплательщики Украины, которые в последствии из их налогов должно погасить эти облигации, заплатят за "зеленый тариф", а не пошли ли вы на#уй с вашим тарифом.
Вместо того что поднять пенсии и зарплаты врачам, кабмин должен взять деньги из бюджета и купить у зеленых инвесторов электричество по 6 грн. за кВт... да пошли вы на хер, нет покупателей у нас в стране на такое электричество убирайте ваши генерирующие мощностя и валите нахер отсюда...
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11.02.2021 18:03 Відповісти
А це лайно нам на шию, перед президентськими виборами 2019 року, нам на голову навісили ,на десять років наперед! "партії" "Народний фронт" Яйценюка і БПП Потужного реХворматора.
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11.02.2021 18:47 Відповісти
Чего не сделаешь для хороших людей? каких-то жалких 24 миллиарда в год, за какой-то унизительный, вшивый тариф,всего 4,5 грн.за квт, правда в ЕС , где зарплаты и пенсии на порядок выше точно такой же "зеленый" тариф стоит ,что бы продать 4,5 евро центов - 1,5 грн. Пусть берути и Кемсу волость,заберают все природные месторождения не жалко., а людям хватит. Ну очень хочется стать министром.
.
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11.02.2021 18:21 Відповісти
А почему сразу не по 1 эвро за киловат? считать легко и самое главное приятно.
То ли тупые немцы 0,06-0,08 эвро за киловат. Мы то "багачи" - 0,18 сразу.
А еще проще было принять другой закон для партии РЫГОублюдков. - депозит 33% годовых в баксах (гарантии какв зеленом Ылектричестве).
А теперь "выход" только один - вешаем лапшу "вон оно скоко в Ывропе" и лупасим цену для предприятий - 5-6 грн киловат. (не забываем ссать в уши, что цены не вырастут).
Спасибо ... мать ринату махмедову и отдельно партии рыгоаналов
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11.02.2021 18:42 Відповісти
"Об этом исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил на встрече с Европейской бизнес ассоциацией (***)" - 21 декабря Юрий Витренко назначен исполняющим обязанности министра энергетики. Исполняющим обязанности можно быть не более одного месяца. Сейчас Витренко уже никто.
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11.02.2021 19:49 Відповісти
покупаем у роиси электрику, но Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но он является вынужденным, - Витренко.следите за руками- Для расчетов по "зеленому тарифу" выпустят облигации на 24 миллиарда, - Витренко Витренко уточнил, что эмитентом "зеленых" облигаций для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии (ВИЭ) может стать НЭК "Укрэнерго", а сами облигации будут выпускаться под госгарантии. чтобы отдать ахметовым и бабломойским за зеленые тарифы, а электроэнергия им и так по шаленим скидкам, выпустят под госгарантии облигаций, а это значит нам в карман в виде инфляции и долгов под эти облигации, запустили руки коломойские и ахметовы через витренко с разрешения зеленого пианиста.
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11.02.2021 21:11 Відповісти
Горе побежденным.
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11.02.2021 22:35 Відповісти
Это означает , что на майдане победил вовсе не народ, а расхитители народных ресур ов.
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12.02.2021 11:01 Відповісти
Бачили очi що брали,то тепер iжте.Це все почалося з майдану,кинули дурням замануху,АСОЦiАЦiЮ,видавили молодь та кращих науч.працiвникiв,поставили на керiвнi посади своiх агентiв,а тепер з'явилась можливiсть грабувати Украiну.Машина свiтовоi мафii працюэ як годинник.Тiльки не залишилось ПАТРIОТIВ якi б витягли батарейку з цього годинника.По Украiнi розповзлася ЧУМА рекету та проплачених лжепатрiотiв.Та залишилось недовго чекати,скоро ця сарана знищить нашi надра,а потiм кинуть нашi життя в мясорубку з сусiдньою державою.Ось чому нас все життя називали НАСЕЛЕННЯМ,а за бугром НАЦIЯ...
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12.02.2021 06:01 Відповісти
Высокие тарифы на зеленую энергию ввели в 2008 году при Ющенко под Клюева. Вряд ли если бы даже янык стал президентом в 2004 он не придумал такую, или подобную схему воровства из бюджета.
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12.02.2021 15:21 Відповісти
Какого хрена этот хрен Витренко до сих пор сидит в замах Министра? Его уже два раза "прокатил" парламент. Перед вторым пролётом Витренко грозился уехать к семье и заняться бизнесом. Так пусть едет к семье и занимается бизнесом...
Видать, врал собака - какой бизнес по доходности сравнится с министерским креслом в Украине?
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12.02.2021 08:31 Відповісти
на днях этого "реформатора" обратно внесут в ВР для очередного ПРОТАЛКИВАНИЯ в министры. Наверное кандидат "ПРАВИЛЬНУЮ" деньгУ занес. Номер с гривнями не прокатил.....такое же количество купюр,но в эвро ПРОКАТИТ- голоса(с запасом)100% найдутся!! и....фотограф с томадой наконец купят по ....ланосу.
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12.02.2021 09:21 Відповісти
"облигации будут выпускаться под госгарантии."- а народ Украины, который является джерелом влады, спросили хочет он 24 млрд грн + % + потребленную електроенергию ежемесячно по конским ценам выплачивать из своих карманов?
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12.02.2021 11:28 Відповісти
 
 