Wizz Air анонсировал новый авиарейс из Киева в Болгарию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air в связи с открытием новой сезонной базы в Бургасе (Болгария), где будет размещен самолет Airbus A320 на период с 10 июня по 12 сентября 2021 года, с 11 июня 2021 года запускает рейс Бургас-Киев-Бургас.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба. Рейсы будут совершаться по понедельникам, средам и пятницам, передает Интерфакс-Украина.

Всего Wizz Air также открывает семь направлений из Бургаса. Кроме Киева самолеты полетят в Дортмунд, Эйндховен, Ливерпуль, Познань, Тель-Авив и Турку.

Напомним, в январе Wizz Air официально объявила об открытии рейсов из Харькова в Ларнаку на Кипре. Также лоукост начнет полеты из Ларнаки в Тель-Авив и Осло.

Рейсы Харьков-Ларнака внесены в расписание со 2 мая 2021 года по средам и воскресеньям. Вылеты из Ларнаки в 18:20, прилет в Харьков в 21:05. Вылеты из Харькова в 21:40, прилет в Ларнаку в 00:20. Время в пути составит 2 часа 40 минут.