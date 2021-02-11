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АМКУ разрешил исландской компании купить бюро кредитных историй в Украине

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АМКУ разрешил исландской компании купить бюро кредитных историй в Украине

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил Creditinfo Group hf. (Рейкьявик, Исландия) приобрести более 50% акций ЧАО "Международное бюро кредитных историй" (МБКИ).

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании в четверг, 11 февраля, сообщает пресс-служба Комитета.

МБКИ было основано в 2006 году и входит в группу Creditinfo. До июня 2019 года его владельцами были кредитный союз "Первое Кредитное Общество", "Кредитинфо Групп ХФ", "Кредитинфо Интернейшнл ГМБХ" и "Анонфорд Инвестментс Лимитед". Сейчас конечным бенефициаром в госреестре указан Рейнир Финдал Гретарссон - основатель и глава совета директоров Creditinfo Group.

Cогласно информации на ее сайте, Creditinfo Group hf была основана в 1997 году. Компания поставляет услуги по предоставлению кредитной информации и решений по управлению рисками, управляя более 25 кредитных бюро на зрелых и развивающихся рынках во всем мире.

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