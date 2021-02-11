Минэкономики объявило конкурс в набсовет "Магистральных газопроводов Украины"

Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий объявил конкурс на должности независимых членов наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).

Соответствующее объявление опубликовано на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кандидаты на должности членов набсовета должны иметь компетенцию в сферах юридического сопровождения, регуляторной деятельности, разработки и реализации бизнес-стратегий или финансов и аудита.

Среди требований к кандидатам – иметь высшее образование (желательно по направлению "нефтегазовая деятельность", "финансы", "энергетика", "право", "бизнес-администрирование" (MBA), опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет, владеть английским языком, знать принципы функционировании рынков газа Украины и стран ЕС, понимать тенденции и перспективы развития отрасли.

Документы от кандидатов принимаются до 2 марта 2021 года.

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Сейчас в набсовет МГУ входят Ян Чадам – бывший глава правления польского оператора ГТС Gaz-System и Карина Лучинкина, ранее работавшая в PwС. Представителями государства в НС МГУ являются Адомас Аудицкас, а также экс-министр финансов Виктор Пинзеник. Главой набсовета компании был избран Фабрис Нуайлана, ранее занимавший должность старшего исполнительного вице-президента по газу французской энергетической компании Électricité de France (EDF).

Министерство финансов как акционер "МГУ" на собрании 29 мая 2020 г ода приняло решение о прекращении полномочий председателя наблюдательного совета АО "Магистральные газопроводы Украины" Вальтера Больца в связи с "ненадлежащей организацией работы совета".

Однако Больц оспорил свое увольнение в Хозяйственном суде Киева, который признал его увольнение незаконным.

Напомним, Кабинет министров в сентябре 2019 года обновил план анбандлинга "Нафтогаза". Новым оператором газотранспортной системы стало ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ). ОГТСУ было передано в собственность АО "Магистральные газопроводы Украины" ("МГУ"), 100% акций которого Кабмин передал в управление Министерству финансов.