Евросоюз выделит странам Восточного партнерства на вакцинацию 40 миллионов евро

Европейский союз совместно с Всемирной организацией здравоохранения реализуют проект, который предусматривает помощь странам Восточного партнерства в сумме 40 млн евро. Деньги пойдут на подготовку реализации и мониторинга развертывания вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил посол ЕС Матти Маасикас, передает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

По его словам, подготовка, материально-техническое обеспечение и должное управление являются ключевыми для успешной кампании вакцинации.

"Проект будет охватывать все этапы, обеспечивая введения вакцинации против коронавируса и проведения прививок, а также станет существенным вкладом в укрепление рутинной системы иммунизации", – отметил посол.

Маасикас подчеркнул, что это проет – следующий шаг в предоставлении Украине помощи в борьбе с Covid-19 со стороны ЕС. Он напомнил, что с начала 2020 года Евросоюз мобилизировал более 190 млн евро, чтобы помочь Украине бороться с последствиями пандемии. ЕС также предоставляет макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро для послабления экономических следствий коронавируса.