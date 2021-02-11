Антимонопольный комитет утвердил рекордную сделку по продаже завода "Укрспирта"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании "Intreprinderea Mixtа "Zernoff" S.R.L." (Республика Молдова) на приобретение контроля над частью госпредприятия "Укрспирт" –активами Мариловского места осуществления деятельности и хранения спирта.

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании в четверг, 11 февраля, сообщает пресс-служба Комитета.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года молдавская компания Zernoff, крупнейший производитель этилового спита в Молдове, предложила наибольшую цену – 120 млн грн – на аукционе по приватизации Мариливского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" (Тернопольской области) при стартовой цене 54,7 млн грн.

Согласно информации в системе "Прозорро. Продажи", единственным конкурентом Intreprinderea Mixta "ZERNOFF" S.R.L. было ООО "Инфо Маркет" с ценой 80,78 млн грн.

Эта цена является рекордной на аукционах по приватизации заводов "Укрпирта" после того, как сделка по продаже Вишняковского спиртзавода (Полтавская область) была отменена из-за отказа победителя – компании "РесурсПромЗахид" – уплатить обещанные 234 млн грн за актив

Согласно данным на ее сайте, компания Zernoff Ethanol была основана в 2001 году, был построен спиртовой завод производительностью 10 тыс. литров в день, а в 2015 году в результате модернизации мощность производства в месяц была доведена до 3 млн литров.