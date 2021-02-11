Антимонопольный комитет утвердил рекордную сделку по продаже завода "Укрспирта"
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Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании "Intreprinderea Mixtа "Zernoff" S.R.L." (Республика Молдова) на приобретение контроля над частью госпредприятия "Укрспирт" –активами Мариловского места осуществления деятельности и хранения спирта.
Соответствующее решение АМКУ принял на заседании в четверг, 11 февраля, сообщает пресс-служба Комитета.
Как сообщалось, в ноябре 2020 года молдавская компания Zernoff, крупнейший производитель этилового спита в Молдове, предложила наибольшую цену – 120 млн грн – на аукционе по приватизации Мариливского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" (Тернопольской области) при стартовой цене 54,7 млн грн.
Согласно информации в системе "Прозорро. Продажи", единственным конкурентом Intreprinderea Mixta "ZERNOFF" S.R.L. было ООО "Инфо Маркет" с ценой 80,78 млн грн.
Эта цена является рекордной на аукционах по приватизации заводов "Укрпирта" после того, как сделка по продаже Вишняковского спиртзавода (Полтавская область) была отменена из-за отказа победителя – компании "РесурсПромЗахид" – уплатить обещанные 234 млн грн за актив
Согласно данным на ее сайте, компания Zernoff Ethanol была основана в 2001 году, был построен спиртовой завод производительностью 10 тыс. литров в день, а в 2015 году в результате модернизации мощность производства в месяц была доведена до 3 млн литров.
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