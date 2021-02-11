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АМКУ разрешил "Кернелу" Веревского купить агрохолдинг Хомутынника

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

АМКУ разрешил "Кернелу" Веревского купить агрохолдинг Хомутынника

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил люксембургской компании Kernel Holding S.A. разрешения на покупку 13 аграрных предприятий, связанных с экс-нардепом Виталием Хомутынником.

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании в четверг, 11 февраля, сообщает пресс-служба Комитета.

В частности, Kernel Holding получил разрешения на приобретение более 50% в уставном капитале ООО "Каскадагро", ООО "Агродмитриевское", ООО "Агро-Полис", ООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО "Украина", ЧП "Коропские аграрные инвестиции", ЧП "Сосницкие аграрные инвестиции", ЧП "Червонянские аграрные инвестиции", ЧП "Засулье – 5", ЧП "Червонослободское – 2", ЧСП "Агросвит", ЧСП "Агрофирма "Возрождение".

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является Виталий Хомутынник.

По данным на на сайте Cascade Investment Fund Хомутынника, агрохолдинг "Каскадагро" располагает земельным банком в 43 тыс. га, двумя элеваторами общей мощностью единовременного хранения 105 тыс. тонн и двумя фермами.

Как сообщалось, в августе 2020 года АМКУ предоставил разрешение на покупку этих же 13 предприятий в Киеве, Черниговской и Сумской областях гражданину Франции Александру Гарезу через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (ОАЭ).

Александр Гарез – российский бизнесмен французского происхождения, с 1995 года ведет бизнес в Москве, руководитель юридического бюро "Гарез и Партнеры", член Московской областной и Парижской коллегий адвокатов, основатель сети пекарен "Волконский", инвестор (ресторанное дело, цифровые проекты, энергетика).

бывший народный депутат Виталий Хомутынник баллотировался в парламент девятого созыва по списку "Оппозиционного блока", который не набрал необходимого количества голосов.

После этого Хомутынник заявил, что планирует заняться общественной деятельностью и бизнесом, а также возглавил инвестиционный фонд Cascade.

Напомним, Виталий Хомутынник вместе с Игорем Коломойским являются совладельцами ЧАО "Укрнефтебурение" – одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, а также ряда других добывающих компаний.

Кроме того, Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) Хомутынника владеет 6,59% акций агрохолдинга "Кернел", а также рядом активов в аграрной сфере.

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Это разве антимонопольный комитет?-это монопольный комитит Зеленского,который , как и вся власть служит себе и небольшой кучке людей у которых есть привелегии и субсидии из государства на бизнес, экономические зоны и крышевание от не уплаты налогов, что бы только они контролировали природные ресурсы и зарабатывали, а население должно ходить на панщину , получать копейки и платить налоги, которые уже расписаны по долгам на десятилетия.Что это за Президент и кого, но точно не Украины.
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11.02.2021 14:46 Відповісти
В таких темпах скупкм земли, государство Украина нужно будет переиминовывать в страну Кернел, ну а всем проживающим на ее територии стать потанцыальными заробитчами ибо куда приходит кернел нет ни роботы ни розвития инфраструктуры!
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11.02.2021 15:07 Відповісти
вся страна под веревскими, хомутынныками, бойками
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11.02.2021 16:08 Відповісти
Ну и рожа.
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11.02.2021 18:23 Відповісти
СКОЛЬКО СЕЙЧАС ХОРОШИХ РЕБЯТ ГОТОВЫЕ ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В УКРАИНЕ !!! ПОРА УЖЕ ДАТЬ ИМ ВОЛЮ !)
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12.02.2021 00:31 Відповісти
Антимонопольний комитет только взятки дерет, а не с монополиями борется.
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12.02.2021 00:40 Відповісти
 
 