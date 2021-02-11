Полиция проводит обыски в офисе "Харьковоблэнерго"
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Национальная полиция проводит обыски в служебных помещениях АО "Харьковоблэнерго" и по местам проживания работников компании.
Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, следственные действия проводятся на основании постановлений судьи в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами предприятия и присвоения средств АО "Харьковоблэнерго".
Досудебное расследование открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 191 УКУ – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Как сообщалось, в конце января Антимонопольный комитет предоставил разрешение кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd. бизнесмена Вадима Новинского на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго". Речь идет об акциях, которым владели структуры Константина Григоришина.
Напомним, 65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежит государству, еще 29% владела компания Garensia Enterprises Limited (Кипр), которую связывают с Константином Григоришиным.
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