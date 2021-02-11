Полиция проводит обыски в офисе "Харьковоблэнерго"

Национальная полиция проводит обыски в служебных помещениях АО "Харьковоблэнерго" и по местам проживания работников компании.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, следственные действия проводятся на основании постановлений судьи в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением служебными лицами предприятия и присвоения средств АО "Харьковоблэнерго".

Досудебное расследование открыто по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 191 УКУ – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 3 до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Как сообщалось, в конце января Антимонопольный комитет предоставил разрешение кипрской компании Smart Holding (Cyprus) Ltd. бизнесмена Вадима Новинского на приобретение более 25% в АО "Харьковоблэнерго". Речь идет об акциях, которым владели структуры Константина Григоришина.

Напомним, 65% акций "Харьковоблэнерго" принадлежит государству, еще 29% владела компания Garensia Enterprises Limited (Кипр), которую связывают с Константином Григоришиным.