Всемирный Банк может разморозить кредит для Украины на $350 миллионов, – Минфин

Всемирный Банк готов рассмотреть выделение первого из двух траншей кредита на политику развития на сумму $350 млн после достижения властями Украины прогресса в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в интервью УНИАН.

"С прошлого года ожидаем два транша DPL Всемирного банка по $350 млн. На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. По первому траншу – это staff level agreement с МВФ. А для второго транша – принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально. Верховная Рада начнет заседать через неделю в режиме пленарных заседаний. Поэтому есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить $700 млн – два транша Всемирного банка", – рассказал Марченко.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Всемирный Банк приостановил выделение Украине уже согласованного кредита на сумму $350 млн из-за решения Конституционного Суда (КСУ), который отменил наказание для чиновников за ложь в декларациях.

Напомним, Совет исполнительных директоров ВБ еще в конце июня 2020 года одобрил выделение Украине $350 млн в рамках первого из двух запланированных займов на политику развития.

Минфин надеялся подписать кредитный договор о займе на $350 млн в конце августа, после чего средства этого транша должны были быть перечислены в госбюджет.

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что промедление с выделением данного займа связано с неопределенностью вокруг нового главы Нацбанка, коим вскоре стал Кирилл Шевченко.