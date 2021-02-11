"Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" выдали кредиты шести городам на 900 миллионов

Государственный "Ощадбанк" 10 ноября 2020 года предоставил трехлетний кредит Одессе на 500 млн грн под плавающую ставку "учетная НБУ +5%" годовых.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, которое согласовывает такие кредиты, передает Интерфакс-Украина.

Также в ноябре "Ощадбанк" выделил пятилетний кредит Броварам (Киевская область) на 160 млн грн под ставку "учетная НБУ +6%".

Кроме этого, государственный "Укрэксимбанк" в декабре выделил под такую же ставку и на такой же срок Мелитополю (Запорожская область) 50 млн грн и Кропивницкому 70 млн грн.

По данным Минфина, "Укрэксимбанк" в конце года также предоставил двухлетний кредит Мукачевской ОТГ (Закарпатская область) на 93 млн грн под ставку "учетная НБУ +6%" и 18,1 млн грн Доброполью (Донецкая область) под ставку "учетная НБУ +8%".

Как сообщалось, 21 января правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. На этом уровне учетная ставка находится с 12 июня 2020 года. Однако НБУ прогнозирует рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.