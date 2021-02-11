Гендиректор "Интерпайпа" Пинчука уволился после двух месяцев работы

Генеральным директором промышленной компании "Интерпайп" с 10 февраля назначен Фади Храйбе.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Храйбе будет совмещать должность гендиректора с позицией председателя совета директоров.

"Артем Поляков, который с 1 января 2021 года занимал должность генерального директора, покинул компанию по личным причинам", – отмечается в сообщении.

Кроме того, первым заместителем генерального директора назначен Денис Морозов, он будет отвечать за операционный блок вопросов. Сергей Кузьменко назначен директором по экономике и финансам "Интерпайп".

Как сообщалось, Артем Поляков был назначен гендиректором "Интерпайпа" с 1 января 2021 года, сменив на этой должности именно Фади Храйбе, который возглавил совет директоров.

Ранее Поляков в 2012-2014 годах занимал позицию генерального директора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", а также был вице-президентом группы ArcelorMittal. Кроме того, он работал в Lafarge Group. В 2007–2011 годах он был генеральным директором сахарного дивизиона группы компаний "Русагро". С 2014 года работал гендиректором российской компании "Нефтетранссервис".

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.