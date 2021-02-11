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Гендиректор "Интерпайпа" Пинчука уволился после двух месяцев работы

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Гендиректор "Интерпайпа" Пинчука уволился после двух месяцев работы

Генеральным директором промышленной компании "Интерпайп" с 10 февраля назначен Фади Храйбе.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Храйбе будет совмещать должность гендиректора с позицией председателя совета директоров.

"Артем Поляков, который с 1 января 2021 года занимал должность генерального директора, покинул компанию по личным причинам", – отмечается в сообщении.

Кроме того, первым заместителем генерального директора назначен Денис Морозов, он будет отвечать за операционный блок вопросов. Сергей Кузьменко назначен директором по экономике и финансам "Интерпайп".

Как сообщалось, Артем Поляков был назначен гендиректором "Интерпайпа" с 1 января 2021 года, сменив на этой должности именно Фади Храйбе, который возглавил совет директоров.

Ранее Поляков в 2012-2014 годах занимал позицию генерального директора ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", а также был вице-президентом группы ArcelorMittal. Кроме того, он работал в Lafarge Group. В 2007–2011 годах он был генеральным директором сахарного дивизиона группы компаний "Русагро". С 2014 года работал гендиректором российской компании "Нефтетранссервис".

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.

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11.02.2021 15:48 Відповісти
С 2014 года работал гендиректором российской компании "Нефтетранссервис".

Через 2 месяца работы до кого-то в Интерпайпе дошло, что что-то не так
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11.02.2021 17:32 Відповісти
Видно сразу по лицу тех, кто сталь варить умеет.
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11.02.2021 18:13 Відповісти
Шо за губошльоп?
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11.02.2021 22:05 Відповісти
Просто губы раскатал, но что-то пошло не так...
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12.02.2021 05:22 Відповісти
Артем Поляков имеет многолетний опыт управления крупными промышленными компаниями. В частности, он занимал позицию генерального директора ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог», а также был вице-президентом группы ArcelorMittal. Кроме того, он работал в Lafarge Group.
Г-н Поляков получил степень MBA в Международном институте развития менеджмента (IMD, Швейцария). Кроме того, он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ по специальности «Математика».Сталь ни разу в жизни не плавил, зато продавал всегда.
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12.02.2021 14:02 Відповісти
 
 