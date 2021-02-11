Нацбанк выиграл все споры о выводе банков с рынка из-за структуры собственности

Верховный Суд свои решением от 27 января полностью отказал в удовлетворении кассационной жалобы миноритарного акционера ПАО "Банк "Народный капитал" на решения судов предыдущих инстанций и подтвердил законность признания банка неплатежеспособным.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины, таким образом НБУ выиграл все судебные споры относительно законности принятых решений о признании банков неплатежеспособными из-за непрозрачной структуры собственности.

В частности, оспорить отнесения к категории неплатежеспособных по этой причине также пытались акционеры банков "ТК Кредит", "Юнисон", "Смартбанк" и "Классикбанк".

"Все решения регулятора о выводе банков с рынка за непрозрачную структуру собственности действуют, а те из них, которые подвергались судебному контролю, – подтверждены судами", – подчеркивают в НБУ.

Как сообщалось, 21 декабря 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил ликвидацию ПАО "Банк Народный Капитал" как юридического лица.

Напомним, Национальный банк в январе 2017 года принял решение об отнесении ПАО "Банк Народный капитал" к категории неплатежеспособных из-за непрозрачной структуры собственности.

За день до этого акционеры банка "Народный капитал" приняли решение о его ликвидации из-за непризнания Национальным банком структуры собственности банка прозрачной. Однако НБУ не одобрил решение акционеров банка.

По данным на сайте НБУ, на начало декабря 2016 года крупнейшим акционером банка "Народный капитал" опосредованно был гражданин РФ Валерий Макаренко, которому вместе с женой принадлежало 14,24% акций. По данным Центробанка РФ Валерий Макаренко также является собственником российского "Мурманского социального коммерческого банка".

Остальные акции банка были распределены между 31 физлицом, каждое из которых контролировало менее 10% акций.