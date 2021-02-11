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телебачення (194) Козак (30) Центр протидії корупції (1) 112_Україна (8) Newsone (6)

Соратник Медведчука покупал телеканалы в Украине за деньги гражданской жены, – ЦПК

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Соратник Медведчука покупал телеканалы в Украине за деньги гражданской жены, – ЦПК

Покупка телеканалов 112 и NewsOne обошлась народному депутату Тарасу Козаку (ОПЗЖ) в 103 млн грн, которые он получил через офшоры от своей гражданской жены.

Об этом сообщают в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает "Украинская правда".

ЦПК выяснил, что в 2013-2015 годах кипрская компания Козака Turul Investments Limited, которая сейчас приносит ему основной доход, была убыточной и служила транзитной базой для миллионов долларов между сомнительными офшорными фирмами, одна из которых поставляла на государственные компании контрабандный уголь с оккупированных территорий.

Свои первые большие дивиденды – 1,1 млн евро – от Turul Investments Limited Козак получил в 2017 году со счетов в российском банке. Эти средства через офшоры ему "одолжила" его же незадекларированная гражданская жена Наталья Лавренюк. Она имеет квартиру на 600 квадратных метров стоимостью $13 млн в пешей доступности от Кремля, а также формально владеет нефтяным бизнесом в России совместно с женой Виктора Медведчука Оксаной Марченко.

Напомним, Козак осуществлял покупку попавших под санкции украинских телерадиокомпаний в Беларуси, используя для этого средства, которые получал от кипрской компании. В частности, 11 декабря 2019 года он заплатил 62,32 млн грн за девять компаний группы "112 Украина": 57,65 млн грн – за включенные 2 февраля 2021 года в санкционный список шесть фирм и еще 4,66 млн грн – за три другие компании.

В тот же день Козак оплатил в Беларуси 16,42 млн за авиаперевозки и 1,06 млн грн – за аренду недвижимости, а за неделю до и неделю после – 1,19 млн грн комиссии банкам.

О получении корпоративных прав этих компаний депутат отчитался годом ранее – в середине декабря 2018 года. Тогда он уточнил, что продавцом выступила швейцарская Plirofories AG, задекларировав обязательства перед ней на $2,63 млн.

Плату 41,06 млн грн еще за одну из попавших под санкции компаний – ООО "Новости 24 часа" (NewsOne) – Козак также осуществил в Беларуси, но в 2018 году и швейцарской компании MW Investment AG. 

В то же время основным источником доходов депутата в 2019 году, согласно его декларации, стали дивиденды от кипрской Turul Investments Limited – 237,45 млн грн, тогда как остальные доходы были меньше 1 млн грн и состояли из выплат от Верховной Рады.

Как сообщалось, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Кроме того, санкции сроком на 5 лет введены в отношении народного депутата Тараса Козака ("Оппозиционная платформа - За жизнь!"), который является формальных собственников указанных телеканалов и известен как ближайший соратник и бизнес-партнер Медведчука.

Козак на момент избрания в Раду Козак был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы. Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медведчука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий.

Джерело:  УП
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Топ коментарі
+4
Закрытие каналов это лишь устранение орудия преступления, а сами преступники гуляют на воле и чувствуют себя совершенно спокойно и комфортно.
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11.02.2021 13:27
+1
Якісь вони у нас в Україні всі альфонси. Що за мужики! Соратник Медведчука покупал телеканалы в Украине за деньги гражданской жены, – ЦПК - Цензор.НЕТ 4192
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11.02.2021 13:36
+1
Какая "удивительная и неожиданная новость": коррупционеры прячут украденные деньги у жен и родственников. И что же нам на этот случай говорит Закон? А ничего! Законы принимают депутаты. А пчелы, как известно, против меда не бывают.
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12.02.2021 10:04
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ПОнятно было, что повод для закрытия был выбран самый "отмазочный" (из-под которого легче всего выкрутиться в суде) Не смотря на то, что главная причина - антигосударственный контент - прикопались к доходам Козака... То еть зеленский просто накрутил рейтинг ОПЛэхаим (За жизнь - это лэхаим) так же, как петя поднял в политику мертвечука... потому как они оба на лубянские погоны звёзды зарабатывают.
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11.02.2021 12:31 Відповісти
Тхне рашею...
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12.02.2021 11:25 Відповісти
То в тебе КОВІД
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12.02.2021 14:17 Відповісти
Закрытие каналов это лишь устранение орудия преступления, а сами преступники гуляют на воле и чувствуют себя совершенно спокойно и комфортно.
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11.02.2021 13:27 Відповісти
Якісь вони у нас в Україні всі альфонси. Що за мужики! Соратник Медведчука покупал телеканалы в Украине за деньги гражданской жены, – ЦПК - Цензор.НЕТ 4192
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11.02.2021 13:36 Відповісти
Якісь вони у нас в Україні всі альфонси. Що за мужики! Соратник Медведчука покупал телеканалы в Украине за деньги гражданской жены, – ЦПК - Цензор.НЕТ 6175
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11.02.2021 13:37 Відповісти
Национальное антикоррупционное бюро Украины взялось за судью, из-за которой нефтепровод из России оказался под контролем окружения народного депутата и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

В частности, НАБУ получило доступ к оригиналам материалов дела о признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" и "Грозный-Армавир-Трудовая", которое рассматривал Хозяйственный суд Ривненской области.
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева.
Соответствующие трубопроводы были построены во времена Советского Союза и находились в общесоюзной собственности. После провозглашения независимости трубопроводы общей протяженностью 1433 км должны были перейти в собственность государства на основании правопреемства.
Однако должностные лица компании "ПрикарпатЗахідтранс", которая является "дочкой" российской акционерной компании "Транснефтепродукт", указанные трубопроводы в собственность Украины не передали.
По состоянию на 1 ноября 1992 года стоимость имущества была оценена в сумму более 8 млн долларов.
В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявил о продаже "ПрикарпатЗахідтранс".
Владельцем украинской фирмы указана швейцарская фирма ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, который связан с группировкой Виктора Медведчука.
По данным СМИ, ITC имеет десятилетний контракт на поставку дизеля от "Роснефти" на сумму до 50 млрд долларов, который не предусматривает поставок топлива в Украину от кого-то кроме российской госкомпании Игоря Сечина. Последний является другом президента РФ Владимира Путина.
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11.02.2021 16:16 Відповісти
Интересная история, не правда ли господа порохоботы? То что медведчук каким-то боком получил эти активы в 2015-м, это конечно очень интересно, но еще более интересно почему все это время (с момента распада СССР ) УКРАИНСКИЕ нефтепроводы оставались в собственности российской компании...
Может господин Витренко этим "древним" как наша страна вопросом займется, упущенная выгода и все такое , за премию... Соратник Медведчука покупал телеканалы в Украине за деньги гражданской жены, – ЦПК - Цензор.НЕТ 1795
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11.02.2021 16:35 Відповісти
Только представьте себе какие бабки вливает путин в опзж и медведчука, десятилетняя программа весом в 50 миллиардов вечнозеленых, а ведь это только один источник...
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11.02.2021 16:41 Відповісти
Расстрелять а курву-повесить.
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11.02.2021 16:49 Відповісти
руки коротки, такие люди требуют аккуратного обращения
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11.02.2021 18:38 Відповісти
Две паломницы со своими паломниками. Очень 'верующие» и «порядочные» , а также «уважаемые» люди
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11.02.2021 19:08 Відповісти
Какая "удивительная и неожиданная новость": коррупционеры прячут украденные деньги у жен и родственников. И что же нам на этот случай говорит Закон? А ничего! Законы принимают депутаты. А пчелы, как известно, против меда не бывают.
показати весь коментар
12.02.2021 10:04 Відповісти
 
 