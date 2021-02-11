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Евросоюз выделил 2,5 миллиона евро на образование для украинских чиновников

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Евросоюз выделил 2,5 миллиона евро на образование для украинских чиновников

Украина и Европейский союз (ЕС) договорились запустить образовательную программу для государственных служащий "Проект развития способности Natolin4Capacity".

Соответствующий документ в Брюсселе 10 февраля подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, передает пресс-служба правительства.

На реализацию проекта Еврокомиссия выделила грант в размере 2,45 млн евро для Колледжа Европы.

"Сшивание Украины и ЕС требует профессиональных специалистов. Если мы хотим, чтобы в Украине действовали такие же законы, как и в ЕС, то должны с особенной ответственностью подойти к обучению наших кадров. Выходцы Колледжа Европы являются ведущими государственными деятелями стран ЕС, поэтому запуск подобной образовательной программы в Украине позволит также и нашим госслужащим усовершенствовать свои знания по европейскому праву и экономики, и в конце концов повысить потенциал украинской госслужбы в целом", – заявила Стефанишина.

Джерело:  Правительственный портал
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11.02.2021 12:24 Відповісти
 
 