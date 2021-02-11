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Минфин не видит возможности для введения налога на выведенный капитал

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Минфин не видит возможности для введения налога на выведенный капитал

Министерство финансов разрабатывает изменения в законодательство с целью увеличения поступлений госбюджета путем расширения налоговой базы и изменения администрирования налога на прибыль, НДС, акцизного сбора. При этом о введении налога на выведенный капитал сейчас речь не идет.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Корреспондент", передает Интерфакс-Украина.

"Будем готовить изменения, предусматривающие расширение налоговой базы и увеличение возможности наполнения бюджета. В ближайшее время подготовим и подадим их на рассмотрение в Кабинет министров", – сказал министр.

По словам Марченко, речь идет о пересмотре ставок, но в большей степени о нюансах администрирования некоторых налогов.

"Радикальных предложений не планируется", – заверил глава Мифина.

При этом он добавил, что Минфин не планирует вносить предложения относительно замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

"По налогу на введенный капитал – нет, потому что компенсаторов я на данном этапе не вижу", – сказал Марченко.

"В первую очередь речь идет о налоге на прибыль, НДС, акцизном сборе, то есть о бюджетообразующих налогах. Возможно, в части местных налогов будут изменения. Есть определенные нормы, которые позволяют крупному бизнесу минимизировать налоговые обязательства. Легально. Но с точки зрения справедливости мы считаем, это неправильно. Например, перенос убытков с прошлых периодов. Мы хотим это ограничить", – пояснил глава Минфина.

Как сообщалось, Марченко также заявил, что Министерство финансов не рассматривает вариантов, при которых бы Украина оказалась без поддержки Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году. При этом среди требований МВФ министр назвал консолидацию госбюджета.

Внедрение налога на выведенный капитал также было одним из предвыборных обещаний Зеленского. Против этого выступают в Международном валютном фонде. Зеленский еще в мае 2020 года обратился к Кабинету министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект об одноразовом декларировании в трехмесячный срок.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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" путем расширения налоговой базы...". Зебобики, переведите.
Но олигархов трогать не будут, беня запретил. И ринат. Но...
1. "Зеленский радикально поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал - Саакашвили. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений - надо помочь украинской экономике"

2. "Мне кажется, что если мы вводим налог на выведенный капитал, то вводите. Вводите - и все. Если он улучшает жизнь людей - надо вводить. Без этих "вправо", "влево", "немного", "попробуем". Мне так кажется", - зеленский.
Список про зеленского можно продолжить, он будет бесконечным.
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11.02.2021 11:00 Відповісти
"введении налога на выведенный капитал" ---- это: одно из гланых предвыборных обещаний ЗЕ-команды ; 2--- это ГЛАВНОЕ, что должно было быть сделано Минфином для отрезвления экономики.
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11.02.2021 13:35 Відповісти
Правильно. Но то, что должно быть и реальность - это разные вещи.
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11.02.2021 14:39 Відповісти
"нищий народ оббирать до нага" - воров офшорных ни-ни.. "кто девушку ужинает - тот ее и танцует".
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11.02.2021 12:21 Відповісти
как обычно:
чем беднее люди - тем проще чиновникам доить из них деньги.
а заниматься сложными делами чиновники очень не любят.
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11.02.2021 13:28 Відповісти
В бубочки, у перше півріччя була можливість провести цю реформу (в Пороха такої можливості не було) , але він під був зайнятий тим, що під себе владу підгортав... тепер у нього тупо нема на це голосів, навіть якщо би схотів, розвалилась монобільшисть - весільні фотографи привчились до смаку бабла...
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11.02.2021 13:55 Відповісти
 
 