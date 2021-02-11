Минфин не видит вариантов пройти 2021 год без поддержки МВФ, – Марченко

Министерство финансов не рассматривает вариантов, при которых бы Украина оказалась без поддержки Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию "Корреспондент", передает Интерфакс-Украина.

"В этом году планов без МВФ мы не рассматриваем. Потому что цена вопроса достаточно велика", – сказал глава Минфина.

Марченко подчеркнул, что позиция МВФ важна на рынках капитала для внешних заимствований, для получения финансирования от международных партнеров, как Всемирный банк и Еврокомиссия.

"Важно, чтобы мы оставались в программе. Если новые транши придут с задержкой в месяц, это не является проблемой", – добавил министр.

Помимо антикоррупционной инфраструктуры, проведения судебной реформы и урегулирования тарифных вопросов на рынке газа, среди "домашних заданий" Украины, которые обсуждаются в переговорах с Фондом, Марченко также назвал консолидацию бюджета на 2022 год.

"Особых споров с командой Фонда нет. Есть вопрос формулировок обязательств, которые мы берем на себя. Здесь больше вопрос технический – сформулировать обязательства. Да и какие могут быть споры? Например, вокруг рынка природного газа. Есть вопрос, как сделать так, чтобы ситуация с созданием регуляции на этом рынке была минимизирована", – отметил Марченко.

Как сообщалось, борьбу с коррупцией как одно из главных условий получения второго транша макроэкономической помощи от ЕС назвал и исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем накануне в Брюсселе.

Сейчас в Украине продолжает работу Миссия МВФ. Неделю назад министр финансов Сергей Марченко сообщал, что работа миссии продлена на 7-10 дней. По его словам, стороны находились в активной стадии переговоров и за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины.

По словам главы Национального банка Кирилла Шевченко, в 2021 году Украина ожидает получить три транша от МВФ на сумму в около $2,2 млрд.