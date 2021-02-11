"Энергоатом" начал продавать электроэнергию на аукционах по новым правилам

Обособленное предприятие "Энергоатом-трейдинг" на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) продало 9 270 МВт-ч ночной электроэнергии с поставкой на март.

Согласно данным биржи, средневзвешенная цена продажи составила 1050,67 грн/МВт-ч (без НДС), что на четверть ниже стартовой (1392,8 грн/МВт-ч (без НДС), передает Интерфакс-Украина.

Покупателями ресурса стали ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", а также созданный в 2018 году поставщик э/э для небытовых потребителей ООО "Энерго Сбыт Транс", единственным участником и самым крупным клиентом которого является "Укрзализныця". Также ресурс купило ООО "ВИМК" (ранее ООО "Николаевская энергокомпания"), поставляющее э/э более 500 небытовым потребителям.

Как сообщалось, ранее Аукционный комитет по продаже электроэнергии на рынке двусторонних договоров поручил "Украинской энергетической бирже" ограничить количество лотов, которые продавцы могут объединять в пакеты при проведении аукционов. Соответствующие изменения в Регламент организации и проведения аукционов по продаже электроэнергии на УЭБ утверждены 4 февраля.

Согласно решению комитета, количество лотов, которые продавец может выставить к одновременной продаже в позиции, не должно превышать 20% общего количества лотов в такой позиции и не более 50 лотов.

"Ограничение количества лотов, которые могут быть объединены в пакет лотов, и создание большего количества небольших лотов будет иметь положительное воздействие на повышение конкуренции, увеличение цены продажи электрической энергии на электронных аукционах и максимизацию получения прибыли государственными генерирующими предприятиями", ‒ отмечается в протоколе заседания.

Напомним, в декабре государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.

В том же месяце государственное ПАО "Центрэнерго" продало 3,27 млн МВт-ч электроэнергии со сроком поставки в первом квартале 2021 года компании, связанной с Игорем Коломойским, по цене 1160 грн за МВт-ч.