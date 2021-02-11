Хранением вакцины Pfizer в Украине займется частная компания

Логистикой поставок вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer-BioNTech, которая нуждается в сверхнизких температурах, по итогам тендера определена компания "Фарсмасофт".

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

"Открытый тендер проведен проектом USAID "Безопасные, доступные и эффективные лекарства для украинцев" (SAFEMed), который выполняется международной организацией MSH (Management sciences for Health) в соответствии с международными закупочными процедурами. По его результатам выбрали логистическую компанию ООО "Фармасофт" для транспортировки и ответственного хранения вакцины", – сообщил заместитель министра.

Ляшко уточнил, что уже в ближайшее время с победителем тендера будут организованы встречи для проведения планирования и разработки пошагового плана принятия, хранения и развозки вакцин Pfizer-BioNTech.

"Мы готовы принять 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках первой поставки от COVAX", – подчеркнул главный санитарный врач.

Фармацевтическая логистическая компания "Фармасофт" создана в 1999 году и специализируется на предоставлении услуг в сфере импорта, логистики и дистрибуции лекарственных средств и медицинских изделий. В частности, компания владеет складским комплексом в 10 км от аэропорта "Борисполь", который способен обеспечивать хранение препаратов при различных температурных режимах, вплоть до -80°С и жидкого азота. Как известно, вакцину производства Pfizer-BioNTech необходимо хранить при температуре -70°С.

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Как сообщалось, в конце января Министерство здравоохранения обратилось к Минфину с планами закупить новое оборудование для хранения вакцин от COVID-19, в частности холодильники и термобоксы, однако в Минздраве пока не смогли предоставить анализ потребности в таком оборудовании по регионам.

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, от индийского производителя Serum Institute, объявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, первую партию вакцин из Индии доставят в Украину в феврале.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан. В рамках программы COVAX Украинатакже в феврале получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.