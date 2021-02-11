В Украине зафиксировали 5 039 новых случаев Covid-19

На утро 11 ферваля в Украине за сутки зафиксировали 5 039 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. В частности, заболели 277 детей и 281 медработник.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 784 человека, выписали из больницы 2 037, умерли 124 человека, выздоровело – 6 568. К тому же за сутки провели 43 126 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в Киеве (335).

За все время пандемии коронавирусом заболело 1 258 094 человека, выздоровело 1 098 944, летальных случаев зафиксировали 24 058, а также провели 6 474 315 тестов.

Напомним, 10 февраля зафиксировали 3 409 новых случаев заболевания. 9 февраля – 2 656, по состоянию на утро 8 февраля сообщалось о 2 141 новом случае инфицирования COVID-19, 7 февраля было 3 370 новых случаев заболевания, 6 февраля – 4 310 новых случаях коронавирусной болезни.