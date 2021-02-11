Фонд госимущества решил сменить гендиректора Одесской ТЭЦ

Наблюдательный совет АО "Одесская ТЭЦ" отстранил исполняющего обязанности генерального директора предприятия Анатолия Козлова и назначил и.о. главы предприятия Ивана Донченко.

Как сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества, Донченко ранее занимал должность заместителя руководителя компании и 15 января победил в конкурсе на директора АО "Одесская ТЭЦ".

"Процедура официального назначения Ивана Донченко, которая предусматривает ряд согласований, пока продолжается. Отстранение Анатолия Козлова осуществлено на время проведения служебного расследования относительно возможного препятствования назначению на должность нового руководителя предприятия и возможного нарушения правил организации охраны объектов энергетики", – отмечается в сообщении ФГИ.

Напомним, пакет акций в размере 99,9895% уставного капитала АО "Одесская ТЭЦ" принадлежит государству и включен в перечень объектов приватизации. Компания осуществляет деятельность по производству тепловой и электрической энергии для нужд города Одессы.

Одесская ТЭЦ находится в управлении Фонда государственного имущества.