Камеры на дорогах начнут штрафовать за проезд по полосе общественного транспорта

Система автоматической фиксации нарушений правил Дорожного движения начнет регистрировать нарушения в виде проезда по полосе для общественного транспорта с 15 февраля.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает пресс-служба МВД.

"С 15 февраля 2021 года планируется запуск системы фиксации нарушений ПДД, которые происходят именно на полосе проезда общественного транспорта. Первая камера, которая заработает в данном режиме, установлена в городе Киеве на бульваре Дружбы народов, 36", – сказал первый заместитель начальника Патрульной полиции.

Он также рассказал, что в текущем году на дорогах Украины будет установлено еще 220 камер фиксации нарушений ПДД.

"Новые камеры на дорогах Украины появятся в ближайшее время. Места установки системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД уже согласованы с подразделениями Национальной полиции и службами автомобильных дорог", – отметил Билошицкий.

Как сообщалось, с ноября 2020 года система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации.

Напомним, система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД заработала с 1 июня 2020 года. Первые камеры были установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.