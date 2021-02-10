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Хомутиннік (78) Веревський (160) Кернел (209)

"Кернел" Веревского покупает 13 аграрных предприятий Хомутынника

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок Корпоративні відносини

Антимонопольный комитет (АМКУ) рассмотрит ряд заявок на предоставление люксембургской компании Kernel Holding S.A. разрешения на покупку ряда аграрных предприятий, связанных с экс-нардепом Виталием Хомутынником.

Соответствующие вопросы внесены в повестку заседания АМКУ в четверг, 11 февраля.

В частности, Kernel Holding планирует получить более 50% в уставном капитале ООО "Каскадагро", ООО "Агродмитриевское", ООО "Агро-Полис", ООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО "Украина", ЧП "Коропские аграрные инвестиции", ЧП "Сосницкие аграрные инвестиции", ЧП "Червонянские аграрные инвестиции", ЧП "Засулье – 5", ЧП "Червонослободское – 2", ЧСП "Агросвит", ЧСП "Агрофирма "Возрождение".

Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является Виталий Хомутынник.

По данным на на сайте Cascade Investment Fund  Хомутынника, агрохолдинг "Каскадагро" располагает земельным банком в 43 тыс. га, двумя элеваторами общей мощностью единовременного хранения 105 тыс. тонн и двумя фермами.

Как сообщалось, в августе 2020 года АМКУ предоставил разрешение на покупку этих же 13 предприятий в Киеве, Черниговской и Сумской областях гражданину Франции Александру Гарезу через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (ОАЭ).

Александр Гарез – российский бизнесмен французского происхождения, с 1995 года ведет бизнес в Москве, руководитель юридического бюро "Гарез и Партнеры", член Московской областной и Парижской коллегий адвокатов, основатель сети пекарен "Волконский", инвестор (ресторанное дело, цифровые проекты, энергетика).

бывший народный депутат Виталий Хомутынник баллотировался в парламент девятого созыва по списку "Оппозиционного блока", который не набрал необходимого количества голосов.

После этого Хомутынник заявил, что планирует заняться общественной деятельностью и бизнесом, а также возглавил инвестиционный фонд Cascade.

Напомним, Виталий Хомутынник вместе с Игорем Коломойским являются совладельцами ЧАО "Укрнафтобуриння" – одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, а также ряда других добывающих компаний.

Кроме того, Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) Хомутынника владеет 6,59% акций агрохолдинга "Кернел", а также рядом активов в аграрной сфере.

Автор: Михайло Орлюк
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Так иностранцам нельзя продавать.
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10.02.2021 21:35 Відповісти
А землю не продають. Продають частку в підприємствах.
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11.02.2021 10:04 Відповісти
а підприємство по твоїму з чого складається , з "директора" і секретутки , ні ... з активів до яких входить і земля у тому числі ... інша справа як ці воровські оформлювали все це на себе ...
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11.02.2021 12:23 Відповісти
вже ... після першого червня оприлюднять ...а решту за рік два вмілими рішеннями "уряду" відберуть за допомогою податків та зборів ... а ви надійтеся що вам мине
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11.02.2021 12:20 Відповісти
В Голландии где самое развитое с/х среднее земельное угодие 23 га,а стоимость 1 га 70 тыс.евро и это уже после укрупнения, когда 15 лет назад среднее фермерское угодие составляло 15 га , только там фермеры для эфективности производства объедмняются в кооперативы,а в Украине власть объединяются с бандитами и ворами со всего мира, против благосостояния населения и захвата Земли у народа.
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10.02.2021 23:19 Відповісти
зиц председатель веревский ...
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11.02.2021 10:46 Відповісти
Ворье в квадрате.
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11.02.2021 11:00 Відповісти
 
 