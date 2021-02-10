"Кернел" Веревского покупает 13 аграрных предприятий Хомутынника
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Антимонопольный комитет (АМКУ) рассмотрит ряд заявок на предоставление люксембургской компании Kernel Holding S.A. разрешения на покупку ряда аграрных предприятий, связанных с экс-нардепом Виталием Хомутынником.
Соответствующие вопросы внесены в повестку заседания АМКУ в четверг, 11 февраля.
В частности, Kernel Holding планирует получить более 50% в уставном капитале ООО "Каскадагро", ООО "Агродмитриевское", ООО "Агро-Полис", ООО "Нива", ООО "Красноколядинское", ООО "Украина", ЧП "Коропские аграрные инвестиции", ЧП "Сосницкие аграрные инвестиции", ЧП "Червонянские аграрные инвестиции", ЧП "Засулье – 5", ЧП "Червонослободское – 2", ЧСП "Агросвит", ЧСП "Агрофирма "Возрождение".
Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц, конечным бенефициаром всех агропредприятий является Виталий Хомутынник.
По данным на на сайте Cascade Investment Fund Хомутынника, агрохолдинг "Каскадагро" располагает земельным банком в 43 тыс. га, двумя элеваторами общей мощностью единовременного хранения 105 тыс. тонн и двумя фермами.
Как сообщалось, в августе 2020 года АМКУ предоставил разрешение на покупку этих же 13 предприятий в Киеве, Черниговской и Сумской областях гражданину Франции Александру Гарезу через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (ОАЭ).
Александр Гарез – российский бизнесмен французского происхождения, с 1995 года ведет бизнес в Москве, руководитель юридического бюро "Гарез и Партнеры", член Московской областной и Парижской коллегий адвокатов, основатель сети пекарен "Волконский", инвестор (ресторанное дело, цифровые проекты, энергетика).
бывший народный депутат Виталий Хомутынник баллотировался в парламент девятого созыва по списку "Оппозиционного блока", который не набрал необходимого количества голосов.
После этого Хомутынник заявил, что планирует заняться общественной деятельностью и бизнесом, а также возглавил инвестиционный фонд Cascade.
Напомним, Виталий Хомутынник вместе с Игорем Коломойским являются совладельцами ЧАО "Укрнафтобуриння" – одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, а также ряда других добывающих компаний.
Кроме того, Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) Хомутынника владеет 6,59% акций агрохолдинга "Кернел", а также рядом активов в аграрной сфере.
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