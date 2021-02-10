Польские пограничники задержали рекордное количество украинцев с поддельными документами

На пограничном переходе в Медыке в течение нескольких дней задержали более сотни граждан Украины и Молдовы с фальшивыми разрешениями на работу в Польше.

Как сообщает Польское радио, это самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержана на польской границу в течение последних лет.

По словам спикера Бескидского отдела пограничной службы Польши Эльжбеты Пикор, поддельные документы хотели использовать граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу на основании биометрических паспортов.

"Кроме этого они представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше", – пояснила представитель польских пограничников.

"Поскольку целью их приезда должна была быть работа в Польше, они также показали заявления о поручении работы. Проверка показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза", – уточнила Эльжбета Пикор.

После неудачной попытки въезда, граждане Украины и Молдовы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Затем польские пограничники вернули их в Украину.