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Зеленский подписал закон об "инвестнянях"

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Зеленский подписал закон об

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, документ "будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года".

Закон предусматривает предоставление государственной поддержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро.

В частности, определена возможность получения налоговых льгот, обеспечения инвестиционных проектов объектами смежной инфраструктуры, предоставление преимущественного права землепользования земельными участками государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционных проектов, закрепление гарантий инвестора путем заключения прямого договора с правительством Украины. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Согласно документу, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощи инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот закон 17 декабря 2020 года.

Среди прочего, документом установлено, что для получения господдержки реализация "проекта со значительными инвестициями" должна предусматривать создание 80 новых рабочих мест зарплатой, которая не менее чем на 15% выше средней в соответсвующей сфере.

При этом установлено, что господдержка не может предоставляться для проектов в сфере возобновляемых источников энергии, добывающей промышленности, в том числе в соответствии с соглашениями о распределении продукции, в сфере растениеводства и в финансовой сфере.

Законом предусмотрено, что государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями может предоставляться в таких формах:

  • освобождение от налога на прибыль на 5 лет, от уплаты НДС и пошлины при ввозе нового оборудования;
  • предоставление земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) для реализации инвестиционного проекта и с преимущественным
  • правом приобретения в собственность такого земельного участка после истечения срока специального инвестиционного договора;
  • обеспечение за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законом, строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо - и электроснабжения, инженерных коммуникаций и тому подобное), необходимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Напомним, в феврале 2020 года на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский анонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством для проектов с инвестициями более $100 млн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ОПУ


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Топ коментарі
+3
да ему самому няня нужна жопу мыть и сопли подтирать
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10.02.2021 21:32
+2
Надеюсь они такие же симпатичные как у лысого в видосиках Бразерс! Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 6621
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10.02.2021 19:34
+1
Забыли упомянуть, что Полиция, СБУ, ГБР, прокуратура, одним словом "правоохоронці", как только увидят эти инвестиции, так сразу по пачке уголовных дел откроют и с протянутыми руками в очередь выстроятся, а потом ещё государство на деньги кинет. Без нормальной судебной системы никаких серьёзных инвестиций не будет, хоть тысячу законов принимай, ничего не работает.
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10.02.2021 20:59
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Надеюсь они такие же симпатичные как у лысого в видосиках Бразерс! Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 6621
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10.02.2021 19:34 Відповісти
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине Источник: https://biz.censor.net/n3247197

Аби знову з якоюсь х*нею засвітитись, Зе клоун нагадує даму яка жити не може без показу своїх гардєробів на публиці Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 5251
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10.02.2021 20:21 Відповісти
Всі "інвестняні" тепер в казино біля пілонів крутяться. Зеленский подписал закон об "инвестнянях" - Цензор.НЕТ 6689
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10.02.2021 20:35 Відповісти
мне няня не надо, мне и сосна подойдьот
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11.02.2021 10:36 Відповісти
Забыли упомянуть, что Полиция, СБУ, ГБР, прокуратура, одним словом "правоохоронці", как только увидят эти инвестиции, так сразу по пачке уголовных дел откроют и с протянутыми руками в очередь выстроятся, а потом ещё государство на деньги кинет. Без нормальной судебной системы никаких серьёзных инвестиций не будет, хоть тысячу законов принимай, ничего не работает.
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10.02.2021 20:59 Відповісти
да ему самому няня нужна жопу мыть и сопли подтирать
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10.02.2021 21:32 Відповісти
Без повного перезавантаження судової системи --нічого не буде. Абсолютно усю верхушку--не менш 200 суддів слід замінити на суддів з Канади, або Лондону. Або з США--там в основному прокурорами чорношкірі. І нікому в голову не прийде домовитись із чорношкірим. І ніколи! чорношкірий прок не стукне молотком, якщо хоч щось у справі підсудного не доведено .. В Україні немає жодної!!! людини не залежної від системи. І розпад системи може початися тільки судів. Або не початися НІКОЛИ.
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11.02.2021 03:18 Відповісти
ЗЕбанько, ты все еще играешься в песочнице , надеюсь, в машинки а не куклы.
Бубочка, ты и твой ********* квартал показали себя полными идиотам в управлении страной. Беги, дрыщ, пока не позно, на землю обетованную. У народа, даже у ЗЕбанутых дебилов, которые выбрали тебя, заканчивается терпение.
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11.02.2021 07:57 Відповісти
Ховайся кто может, няни идут )))
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11.02.2021 10:12 Відповісти
каждому по сосне....
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11.02.2021 10:33 Відповісти
Если деньги есть 20 милл.евро, то можно налогов не платить, так еще государство и народ скинутся, помогут,как с"инвестициями" олигархов в Зе э/э,если нет 20 милл.евро, а есть желание, умение , коллектив,и какие то не большие деньги то бизнес все равно можно не начинать - обанкротится, потому, как создано не для народа, надо платить налоги, когда инвесторы от власти не платят,так еще государство их бизнес финансируе, полный абсурд.
А так , в высших эшелонах власти коррупции нет,она просто узаконена, а есть демократия с равными возможносями, но кто должен быть ровнее уже в законе, а не просто тырить , что бы их называли коррупционерами.
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11.02.2021 12:57 Відповісти
 
 