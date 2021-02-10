Произодство автомобилей в январе упало на 29%, – "Укравтопром"

В январе предприятия украинского автопрома изготовили 604 единицы автотранспортных средств, что на 29% меньше, чем в первом месяце 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

Больше всего в прошлом месяце было изготовлено легковых автомобилей – 576 шт. (на ЗАЗе – 325, на "Еврокаре" – 251).

"Несмотря на то, что в январе текущего года статистику в этом сегменте формировали два предприятия – ЗАЗ и "Еврокар", а не одно, как год назад, выпуск легковых автомобилей упал почти на 27%", – говорится в сообщении.

Выпуск коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составил четыре штуки, что вдвое меньше, чем годом ранее. Все они изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

Также упало производство автобусов – на 58%. За месяц в Украине было изготовлено 24 автобуса. Наибольшее количество выпустил "Черкасский автобус" – 15 шт. На ЗАЗе сообщили о производстве 8 автобусов. Январский результат Часивярского автобусного завода – 1 шт.