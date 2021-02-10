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Зеленский попросил президента Греции помочь ускорить выделение вакцин для Украины

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Зеленский попросил президента Греции помочь ускорить выделение вакцин для Украины

Президент Греции Катерина Сакелларопулу пообщела президенту Украины Владимиру Зеленскому способствовать ускорению получения вакцин от Covid-19.

Об этом стороны договорились во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что собеседники детально обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и возможности для обеспечения Украины сертифицированной вакциной.

"Владимир Зеленский и Катерина Сакелларопулу согласились, что важным вопросом является солидарное распределение сертифицированной вакцины в мире. В ответ на просьбу главы Украинского государства Катерина Сакелларопулу отметила, что Греция будет способствовать ускорению получения вакцин Украиной", – говорится в сообщении.

Также стороны отметили существенный потенциал для развития торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Грецией, в частности в сферах сельского хозяйства, космической отрасли и судностроении.

"Уверен, что общими усилиями мы сможем возобновить динамику нашей торговли. Надеюсь, что очередное заседание межправительственной комиссии состоится в ближайшее время", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен попросила страны Европейского Союза пожертвовать часть вакцин от COVID-19 Украине. 

На прошлой неделе Украина получила подтверждение поставки 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, от индийского производителя Serum Institute, объявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, первую партию вакцин из Индии доставят в Украину в феврале.

Ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины"подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан. В рамках программы COVAX Украинатакже в феврале получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ОПУ


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