Зеленский передумал назначать Абромавичуса в набсовет "Ощадбанка"

Кабинет министров 9 февраля отозвал представителя государства в наблюдательном совете "Ощадбанка" Айвараса Абромавичуса из-за соответствующего письма президента Владимира Зеленского.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Абромавичус в должность члена набсовета, представителя государства от президента так и не вступил, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Кабмин 4 ноября 2020 года принял решение ввести экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса в наблюдательный совет "Ощадбанка" по квоте президента вместо Юрия Храмова.

Владимир Зеленский письмом от 12 октября 2020 года внес представление в Кабмин относительно прекращения полномочий Храмова и назначения Абромавичуса.

Перед этим президент своим указом от 6 октября 2020 года уволил Айвараса Абромавичуса с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Абромавичус в 2014-2016 годах возглавлял Министерство экономического развития, но уволился, обвинив в давлении бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника.

В деле также фигурировала фамилия бывшего замглавы фракции "Блока Петра Порошенко" в парламенте и бизнес-партнера пятого президента Игоря Кононенко.

В ходе предвыборной кампании на должность президента поддержал Владимира Зеленского.

"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал 2-е место (271,68 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.