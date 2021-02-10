Вице-президент ЕК назвал борьбу с коррупцией условием выделения второго транша для Украины

Условием выделения Украине второго транша макроэкономической помощи в размере 1,2 млрд евро, кроме выполнения уже известных условий, является и борьба с коррупцией.

Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис по окончании встречи с премер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает Интерфакс-Украина.

"Мы поддерживаем Украину на ее пути реформ. ЕС мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь, поддерживая новой программой макрофинансовой помощью на сумму 1,2 млрд евро. Первый транш в размере 600 млн евро был выделен в декабре. Это четкий сигнал европейской солидарности в это трудное время", – отметил он.

По его словам, во время встречи с главой украинского правительства он "подчеркнул, что усилия по борьбе с коррупцией также важны для следующего транша макрофинансовой помощи ЕС".

Домбровскис добавил, что в ЕС считают: борьба с коррупцией и реформа в сфере юстиции является важным приоритетом для Украины со времен Революции достоинства. "ЕС значительно инвестировал в поддержку эффективной антикоррупционной институционной архитектуры в Украине. ЕС готов поддержать Украину на ее трудном пути к успеху. Мы призываем все фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о приверженности Украины сделать путь реформ необратимым", – подчеркнул он.

Вице-президент ЕК также добавил, что, кроме борьбы с коррупцией, выделение второго транша будет зависеть от выполнения мероприятий в разных сферах, которые Украина обязалась выполнить, равно как и от прогресса с МВФ.

"На нашей встрече сегодня мы обсудили положение дел, важные реформы, например, в сфере правосудия, как сделать так, чтобы антикоррупционная инфраструктура работала, был улучшен бизнес-климат", – детализировал вице-президент ЕК.

Кроме того, Домбровскис высказался за возможность пересмотра Соглашения о глубокой и всеохватывающей зоне свободной торговли. "Перед заседанием Совета ассоциации премьер-министр и я обсудили выполнение глубокой и всеохватывающей зоны свободной торговли. Мы понимаем, что также необходимо уважать обязательства, взятые в рамках этого соглашения. Мы отметили интерес Украины к торговле и экономическому сотрудничеству, углубляя нашу работу в таких сферах, как цифровая экономика, таможня", – сказал Домбровскис.

"Мы готовы начать пересмотр торговой либерализации для товаров, предусмотренный статьей 29 Соглашения, который может быть через пять лет после того, как Соглашение вступит в силу, а это значит – в этом году. Это будет важным шагом в направлении дальнейшего улучшения доступа на наши рынки", – уверен Домбровскис.

Как сообщалось, Европейская комиссия от имени ЕС в среду, 9 декабря, перечислила Украине первый транш в 600 миллионов евро в рамках программы макрофинансовой помощи в связи с пандемией COVID-19 на общую сумму 1,2 млрд евро.

Напомним, Совет ЕС в конце мая одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

В том числе первый транш в размере 600 млн евро можно было получить без дополнительных условий, но его выделение требовало продолжения сотрудничества Украины с МВФ, заявлял вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.