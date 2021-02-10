Украина и ЕС начали переговоры о внесении изменений в договор о свободной торговле

Украина и Европейский союз начали консультации о дальнейшей либерализации торговли, что предусмотрено статьей 29 Соглашения про ассоциацию с ЕС.

Об этом во время встречи в Брюсселе договорились премьер-министр Денис Шмыгаль и исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

В частности, речь идет об ускорении и расширении сферы отмены ввозной пошлины в торговле между Украиной и Евросоюзом.

По словам главы украинского правительства, ЕС является одним из самых больших торговых партнеров Украины, поэтому Кабмин настроен и в дальнейшем укреплять сотрудничество в этом направлении.

"Уверен, что поддержка постоянного диалога будет способствовать устранению торговых барьеров во взаимной торговле", – отметил Шмыгаль.

Также премьер поблагодарил Еврокомиссии за решение выделить Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в конце прошлого года. В свою очередь, он заверил, что Украина успешно завершит реализацию программы в первом квартале 2021 года, чтобы получить второй транш уже весной.

Как сообщалось, ранее в правительстве анонсировали, что Украина и Европейский союз в 2021 году приступят к переговорам об обновлении Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня товаров и услуг, а также их объемов, поставляемых на европейский рынок. Также планируется рассмотреть вопрос создания стимулов для выхода малого и среднего бизнеса на европейские рынки, по которым еще не было договоренностей.