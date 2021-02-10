Кабмин выделил Минобороны дизтопливо из резерва на 130 миллионов
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Кабинет министров выделил Министерству обороны 6,38 тыс. тонн дизельного топлива из государственного резерва.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №102-р от 8 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.
"С целью эффективного использования материальных ценностей государственного резерва, не реализованных в 2019 году, недопущения ухудшения их качества, удовлетворения потребностей Вооруженных сил горюче-смазочными материалами позволить Государственному агентству резерва отпустить из государственного резерва в порядке освежения Министерству обороны материальные ценности по перечню согласно приложению с последующей оплатой их стоимости Министерством обороны в месячный срок", – сказано в документе.
При этом Госрезерву поручено восстановить объем дизтоплива в резерве в 2021 году.
Согласно приложению к документу, Госрезерву отпустит Минобороны 6 386,86 тонны дизтоплива по цене 20,47 тыс. грн за тонн (с НДС) на общую сумму 130,74 млн грн.
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