Кабмин выделил Минобороны дизтопливо из резерва на 130 миллионов

Кабинет министров выделил Министерству обороны 6,38 тыс. тонн дизельного топлива из государственного резерва.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №102-р от 8 февраля обнародовано на официальном правительственном портале.

"С целью эффективного использования материальных ценностей государственного резерва, не реализованных в 2019 году, недопущения ухудшения их качества, удовлетворения потребностей Вооруженных сил горюче-смазочными материалами позволить Государственному агентству резерва отпустить из государственного резерва в порядке освежения Министерству обороны материальные ценности по перечню согласно приложению с последующей оплатой их стоимости Министерством обороны в месячный срок", – сказано в документе.

При этом Госрезерву поручено восстановить объем дизтоплива в резерве в 2021 году.

Согласно приложению к документу, Госрезерву отпустит Минобороны 6 386,86 тонны дизтоплива по цене 20,47 тыс. грн за тонн (с НДС) на общую сумму 130,74 млн грн.