ДТЭК Ахметова импортирует в феврале 450 тысяч тонн угля из России, Польши и Казахстана

Энергохолдинг ДТЭК в феврале увеличит импорт угля до 450 тыс. тонн, что позволит обеспечить работу максимального состава оборудования электростанций компании в феврале-марте, а также выполнить обязательства перед "Центрэнерго".

Об этом гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Недостаток угля мы восполняем через контракты с Польшей и Казахстаном. В феврале объем импорта у нас будет 450 тыс. тонн. Мы выполняем свои обязательства перед "Центрэнерго" по поставке 250 тыс. тонн угля. Мы максимально добываем уголь, насколько это технически возможно, на наших шахтах. И мы привозим тот дисбаланс угля, который нужен, чтобы пройти февраль-март", ‒ заверил глава компании.

По словам Тимченко, при этом ДТЭК импортирует из России около 120-150 тыс. тонн угля в месяц.

"В Украине нет возможности иметь свой антрацит, поэтому мы везем его из России. Мы везем наш антрацит, который добываем на нашей шахте "Обуховская". 120-150 тыс. тонн в месяц мы и так привозим. Но чтобы привлечь дополнительный ресурс, для этого в РФ нужно получать квоты. Потом эти квоты по политическим или неполитическим причинам сокращают. То есть, ритмичности в поставках у нас нет", – сказал Тимченко.

Он добавил, что ДТЭК также выкупил у уже государственного предприятия "Добропольеуголь-добыча" 330 тыс. тонн угольной продукции ресурса февраль-март по цене 1,95 тыс. грн/тонна.

По его словам, ДТЭК продал "Центрэнерго" 250 тыс. тонн имеющегося у него ресурса по 1980 грн/тонна, но с условием постоплаты.

Как писал БизнесЦензор, в 2017 году ДТЭК импортировал 127 тыс. тонн угля марки "Г" из Польши на свою Бурштынскую ТЭС.

Для обеспечения работы антрацитовых станций ДТЭК в последние годы поставляет уголь со своего ШУ "Обуховская" в России.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.