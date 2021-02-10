Рекордная приватизация завода "Укрспирта" сорвалась
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Фонд госимущества планирует провести повторный аукцион по продаже Вишняковского спиртзавода (Полтавская область), поскольку победитель предыдущего аукциона "РесурсПромЗахид" не внес обещанные 234 млн грн за актив, что было рекордной суммой в рамках приватизации спиртзаводов.
Как уточнили в региональном отделение ФГИ по Полтавской и Сумской областям, сделка с "РесурсПромЗахидом" Сергея Полищука из Кагарлыка по итогам аукциона в декабре 2020 года не была завершена, так как покупатель не явился в положенный срок для подписания договора купли-продажи, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, заявку на участие в декабрьском аукционе подали восемь компаний. Основными конкурентами "РесурсПромЗахида" выступили фермерское хозяйство "Фаворит-агро плюс", предложившее 234 млн грн, а также ООО "Интер вей капитал" – 140 млн грн.
ФГИ уточнил, что новый аукцион по приватизации Вишняковского спиртзавода состоится 4 марта по стартовой цене 21,17 млн грн по сравнению с 22,42 млн грн на декабрьском аукционе.
Фонд напомнил, что общая площадь зданий и сооружений спиртзавода составляет 9,63 тыс. кв. м. К ним относятся производственные корпуса, материальные склады, админздания, цеха, мастерские и пр. Общая площадь земельных участков – 8,9 га. ФГИ также уточнил, что на предприятии имеется технологическое оборудование в удовлетворительном состоянии.
Суточная мощность производства Вишняковского спиртзавода – 1,4 тыс. дал этилового спирта. Предприятие было основано в 1776 году и модернизировано в 2015 году. Производство на нем временно приостановлено.
До этого случая рекордную цену за спиртзавод в Украине предложила молдавская компания Zernoff, которая решила заплатить за попкупку Мариливского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" в Тернопольской области 120 млн грн при стартовой цене 54,7 млн грн.
Напомним, приватизации имущества госпредприятия "Укрспирт" началась в сентябре 2020 года.
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