В суд подали второй иск о банкротстве корпорации "Индустриальный Союз Донбасса"

Днепровский металлургический комбинат (ДМК), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), подал иск в Хозяйственный суд Донецкой области о возбуждении банкротства ИСД.

Согласно определению суда от 8 февраля, исковое заявление ДМК от 2 февраля поступило в Хозсуд Донецкой области 3 февраля, передает Интерфакс-Украина.

После устранения истцом недостатков в иске, суд принял его к рассмотрению, присоединив материалы к ранее открытому делу по аналогичному заявлению компании Indumet (Люксембург), которую связывают с российским "Внешэкономбанком" (ВЭБ).

Постановлением от 8 февраля подготовительное заседание по заявлению ДМК было назначено на 10 февраля.

Как сообщалось, в конце января Хозяйственный суд Донецкой области принял к рассмотрению заявление компании Indumet S.A. (Люксембург) об открытии производства по делу о банкротстве корпорации "Индустриальный Союз Донбасса". По словам акционера ИСД Сергея Таруты, через люксембургскую компанию контроль над активами корпорации пытается оформить российский "Внешэкономбанк".

Кроме того, 28 января Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Оптимал Трейд" на приобретение имущественного комплекса ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), который ранее входил в корпорацию ИСД, а в 2017-2020 года находился под управлением менеджеров Рината Ахметова.

"Оптимал Трейд" – одна из крупнейших компаний по торговле металлами и металлическими рудами, на рынке ее также связывают с Ахметовым. Кроме того, ФИО ее основателя совпадает с данными одного из многолетних топ-менеджеров олигарха.

Напомним, Хозяйственный суд Днепропетровской области 31 мая 2019 года открыл производство по делу о банкротстве "Днепровского металлургического комбината" (ДМК). Кредиторы заявили о требованиях к ДМК на сумму около 130 млрд грн, в том числе требования ООО "Оптимал Трейд" – на 20,9 млрд грн, ООО "Метинвест Холдинг" – 20,7 млрд грн. При этом суд отклонил требования требования Indumet SA на 23,6 млрд грн и Indumet Limited – на 13,8 млрд грн.

Контрольный пакет акций ИСД через "Внешэкономбанк" принадлежал пулу российских инвесторов. Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются украинские предприниматели Сергей Тарута и Олег Мкртчан, который был арестован в Москве и пригорворен к 9 годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд руб. при реализации контракта с российским ВЭБом.

При этом, по словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит российская госкорпорация "Внешэкономбанк", который также добился ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".