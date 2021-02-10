Глава Нацбанка назвал своей целью увеличение объема ипотеки в три раза

Национальный банк Украины (НБУ) считает своей целью увеличение доли ипотеки с нынешних 0,7% ВВП до 2% к 2024 году.

Об этом глава правления НБУ Кирилл Шевченко заявил, открывая Legal Banking Forum, передает пресс-служба регулятора.

Шевченко напомнил, что Национальный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2021-2022 годах на уровне 4,2% и 3,8% соответственно.

"Во многом восстановление будет зависеть от работы банковского сектора и кредитной активности банков, особенно в направлении ипотечного кредитования", – отметил глава НБУ.

По его словам, в прошлом году объем выданных ипотечных кредитов вырос на 11,5%.

"Однако такой рост происходит с низкой базы, ведь объем ипотеки к ВВП Украины крайне низкий и составлял около 0,7%. Для сравнения, в Турции – это почти 5% ВВП, в Венгрии – более 8%, в Польше – 20%, а в Чехии – почти 25%. Наша ближайшая цель – это увеличить долю ипотеки с текущих 0,7% до 2% ВВП к 2024 году", – отметил Шевченко.

По словам главы Нацбанка, с целью создания условий для роста ипотеки, прежде всего благодаря кредитованию первичного рынка недвижимости, НБУ совместно с Министерством регионального строительства, Министерством юстиции и народными депутатами нарабатывается новый закон, который ограничит риски инвесторов на первичном рынке недвижимости, создаст прозрачный механизм продажи имущественных прав и усилит надзор за рынком новостроек.

Как сообщалось, в конце января Кабмин принял постановление о запуске льготной ипотеки. Льготные ипотечные кредиты будут выдавать черед банки-партнеры Фонда развития предпринимательства. Процентная ставка по ним составит 7% годовых, срок кредита – 20 лет, первый взнос – 15% стоимости ипотеки, максимальная сумма кредита – 2 млн грн.

В свою очередь Нацбанк упростил оценку кредитного риска по ипотеке для банков, а также разрешил учитывать доходы членов семьи должника-физлица при оценке его финансового состояния при выдаче ипотечных кредитов.