ОГХК: Фирмы, связанные с экс-руководителями Журило и Гладушко, задолжали компании $38 миллионов

Через контракты, подписанные в 2019 году между ОГХК и фирмами Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG (Австрия) и Defessa Trans FZE (ОАЭ), экс-менеджеры предприятия Руслан Журило, Александр Гладушко и Юрий Перцев смогли вымыть $38 млн. Иностранные фирмы получили право оплаты продукции с отсрочкой, из-за чего и возникла задолженность.

Об этом сообщает пресс служба ОГХК.

В руководстве "Объединенной горно-химической компании" отмечают, что указанные фирмы уже не впервые фигурируют в сомнительных схемах предыдущего руководства, а также имеют все признаки фирм-прокладок, а данное дело имеет общегосударственное и международное значение. Фирмы до сих пор остаются на международном рынке TZMI и пытаются выдавать себя за добросовестных партнеров - представителей АО "ОГХК", чем вводят в заблуждение конечных потребителей и других покупателей продукции предприятия.

"Bollwerk и Defessa Trans при попустительстве Журило и Гладушко позиционировали себя как представители АО "ОГХК" на внешних рынках. Первые внешнеэкономические контракты на поставку титанового сырья данными контрагентами заключены в январе 2015 года. Компании с самого начала сотрудничества были недобросовестными клиентами, однако руководство ОГХК продолжало заключать с ними контракты до 2019 года для личной выгоды - отмывания средств", - отмечают в компании.

АО "ОГХК" находится под управлением Фонда государственного имущества и готовится к приватизации, намеченной на второй квартал этого года. По итогам 2020 года предприятие получило рекордную прибыль - 600 млн грн, что в шесть раз превысило показатель 2019 года. Ожидается, что стартовая цена приватизационного аукциона составит несколько миллиардов гривен.