Резников анонсировал запуск "виртуальных" мобильных номеров для жителей оккупированных территорий

Украина работает над введением так называемого "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы работаем в том числе над введением так называемого виртуального мобильного номера вместе с операторами для того, чтобы обеспечить возможность людям коммуницировать со свободной Украиной, не приобретая местные сим-карты и т.д. То есть сегодня, даже во время этой пандемии, мы делаем все, чтобы продемонстрировать нашим гражданам, что Крым, Севастополь, Донецк, Луганск – это Украина", – сказал Резников.

Вице-премьер также сообщил, что в течение двух месяцев Кабинет министров подготовит и представит первую часть законопроектов относительно развития сферы экономики подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей.

"Мы разрабатываем стратегию развития Донецкой и Луганской областей Украины. Правительство утвердило в декабре соответствующую концепцию. В течение двух месяцев мы планируем представить первую часть соответствующих законопроектов", – сказал Резников.

Он также отметил, что при этом "главная задача заключается в обеспечении экономического роста местных громад подконтрольных Киеву территорий Донбасса".

По его словам, это также даст возможность повысить уровень медицинской помощи, которую оказывают местному населению медицинские учреждения.