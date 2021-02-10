Резников анонсировал запуск "виртуальных" мобильных номеров для жителей оккупированных территорий
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Украина работает над введением так называемого "виртуального мобильного номера", который обеспечит жителям оккупированных территорий возможность связи со свободной Украиной.
Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил на всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы работаем в том числе над введением так называемого виртуального мобильного номера вместе с операторами для того, чтобы обеспечить возможность людям коммуницировать со свободной Украиной, не приобретая местные сим-карты и т.д. То есть сегодня, даже во время этой пандемии, мы делаем все, чтобы продемонстрировать нашим гражданам, что Крым, Севастополь, Донецк, Луганск – это Украина", – сказал Резников.
Вице-премьер также сообщил, что в течение двух месяцев Кабинет министров подготовит и представит первую часть законопроектов относительно развития сферы экономики подконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей.
"Мы разрабатываем стратегию развития Донецкой и Луганской областей Украины. Правительство утвердило в декабре соответствующую концепцию. В течение двух месяцев мы планируем представить первую часть соответствующих законопроектов", – сказал Резников.
Он также отметил, что при этом "главная задача заключается в обеспечении экономического роста местных громад подконтрольных Киеву территорий Донбасса".
По его словам, это также даст возможность повысить уровень медицинской помощи, которую оказывают местному населению медицинские учреждения.
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