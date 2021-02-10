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ДТЭК Ахметова планирует завершить реструктуризацию долга через три месяца (обновлено)

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ДТЭК Ахметова планирует завершить реструктуризацию долга через три месяца (обновлено)

Холдинг "ДТЭК Энерго" рассчитывает завершить реструктуризацию еврооблигаций и основного банковского долга с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков за три месяца.

Об этом гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Юридически этот процесс займет, думаю, месяца три", – сказал Тимченко.

По его словам, одним из условий реструктуризации долга является введение независимого члена набсовета в компанию.

Тимченко отметил, что ДТЭК к этому готов и ждет предложений от кредиторов по кандидатурам.

Уточняя детали реструктуризации, Тимченко сообщил, что долг "ДТЭК Энерго" после выпуска еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн составит $1,67 млрд и будет оформлен новыми еврооблигациями.

"Была задолженность нефтегазового бизнеса перед "ДТЭК Энерго". Мы эту задолженность конвертировали в облигации "ДТЭК Нефтегаз" с суммой $425 млн, с купоном 6,75%. Соответственно, эта сумма будет вычтена из долга "ДТЭК Энерго", который после этого составит около $1,67 млрд. Будет выпущен новый выпуск на замену существующего, в который будет конвертирован и банковский долг, и облигации существующие", – пояснил Тимченко.

Гендиректор добавил, что по итогам реструктуризации банковского долга либо не будет, либо он будет очень незначительным, а на рынке будет обращаться публичный инструмент.

Тимченко отметил, что исходя из финансовых прогнозов, нагрузка на 2021 год по обслуживанию долга будет минимальной, в частности, ставка по еврооблигациям составит 5%.

По его словам, остаток средств от деятельности компании после выплат процентов ставки и ежегодного погашения $20 млн будет направлены на выкуп облигаций "ДТЭК Энерго" с рынка.

"Возможность выкупать с рынка позволит нам снижать в целом долг до 2027 года. Надеюсь, по нашим моделям, он упадет до уровня $800-850 млн на конец периода реструктуризации, что сделает его refinancing ", – отметил гендиректор ДТЭК.

Он напомнил, что сегодня облигации "ДТЭК Энерго" торгуются по курсу 70-72% от номинала.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" согласовал условия реструктуризации еврооблигаций и основного банковского долга с комитетами кредиторов-держателей еврооблигаций и банков.

Согласованное с комитетами кредиторов предложение "ДТЭК Энерго" о реструктуризации долга предполагает конвертацию части долга по существующим еврооблигациям в еврооблигации "ДТЭК Нефтегаз" на $425 млн со ставкой 6,75% годовых сроком обращения до 31 декабря 2026 года.

Остальная задолженность будет конвертирована в новые еврооблигации "ДТЭК Энерго" с погашением 31 декабря 2027 года и ставкой 5% в 2021 году и 7% в последующие годы или частично останется в рамках кредитных линий на аналогичных условиях.

Согласно предложенным условиям реструктуризации в 2021 году "ДТЭК Энерго" в денежной форме будет выплачивать ежеквартальный купон по ставке 1,5% годовых, остальная часть купона в размере 3,5% годовых будет капитализирована и добавлена к основной сумме долга.

В последующие годы, при определенных условиях, также возможна капитализация половины процентов для четырех непоследовательных купонных периодов, однако при условии согласия набсовета и его независимого члена и в обмен на повышение ставки до 7,5%.

Амортизация еврооблигаций "ДТЭК Нефтегаз" предусмотрена в размере $50 млн в год с 31 декабря 2023 года с опцией ее увеличения на дополнительные $50 млн ежегодно.

Для еврооблигаций "ДТЭК Энерго" амортизация предполагается по $20 млн в год двумя полугодовыми траншами, начиная с июня 2022 года.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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