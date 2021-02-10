НАБУ начало расследование закупки китайской вакцины от коронавируса

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подтвердил информацию о начале расследования уголовного производства по закупке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом Грищук сказал на брифинге 10 февраля, передает Интерфакс-Украина.

"НАБУ действительно начало расследование по закупке вакцины", – сказал Грищук.

При этом он не уточнил деталей расследования и названий, отметив лишь, что дело открыто в феврале 2021 года.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно было открыто дело о закупке вакцины и есть ли ориентировочная сумма убытков, Грищук сказал: "Все, что могу сказать, 3 февраля внесены сведения в ЕРДР. Больше информации будет раскрытием тайны".

Также он не уточнил, по какой именно статье открыто уголовное производство.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник отметил: "Вопрос вакцины, мне кажется, только начинает приобретать актуальность. В НАБУ уже давно сформированы подразделения, которые работают по специализации и по Министерству здравоохранения есть целое подразделение детективов, которые занимаются, среди прочего, вопросами, которые касаются охраны здоровья. Мы осознаем, что актуальность вопроса охраны здоровья не только не будет утрачивать актуальность, а наоборот. Мы видели очень много публикаций по поводу вакцин, понимаем, что там нас будет ждать ответ. Поэтому мы будем пытаться как можно быстрее провести эти расследования и при наличие оснований привлечь к ответственности причастных лиц".

Ранее на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что 3 февраля Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

"Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП "Медицинские закупки" начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $ 3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр (здравоохранения) Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech", – говорится в сообщении.

В информации отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.

"Именно поэтому Совет общественного контроля обратился к НАБУ с соответствующим заявлением и теперь приветствует начало досудебного расследования. Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", – добавили в Совете.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чем отличаются вакцины от коронавируса и какую заказала Украина

Как сообщалось, ранее госпредприятие "Медицинские закупки Украины" подписало договор с украинской компанией "Лекхим" на поставку 1,91 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. Руководство госпредприятия пояснило выбор поставщика решением министра здравоохранения Максима Степанова, отметив, что переговоры также велись непосредственно с производителями вакцин.

При этом китайская компания Sinovac полностью не завершила третью фазу клинических испытаний своей вакцины. Согласно результатам клинических испытаний вакцины в Бразилии, ее эффективность составила немногим более 50%.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов 4 декабря 2020 года подписал технические документы на получение вакцины от коронавируса в рамках глобальной гуманитарной инициативы COVAX. По этой программе Украина надеется бесплатно получить 8 млн доз вакцин, чего может хватить для вакцинации 4 млн граждан.

В феврале Украина в рамках программы COVAX получит 117 тыс доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.