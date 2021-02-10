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"Киевтеплоэнерго" пояснило рост начислений в платежках за январь

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В январе 2021 года киевские дома потребили на 10% больше тепловой энергии, чем в декабре. Начисления в платежках также оказались значительно выше, чем в январе 2020 года, из-за отмены "газовой" скидки, которая действовала в прошлом отопительном сезоне.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевтеплоэнерго", главной причиной повышения потребления тепла стало снижение среднемесячной температуры воздуха.

"Соответственно стоимость отопления 1 кв. м квартиры в столице выросла в среднем на 5 грн по сравнению с прошлым месяцем", – отмечается в сообщении.

Так, среднемесячная температура в январе 2021 года в Киеве составила -2,5°С, что на 3°С ниже, чем в январе прошлого года (+0,8°С), и на 1,9°С ниже, чем в декабре (-0,6°С).

"С понижением температуры воздуха увеличилось количество потребления теплоэнергии на нужды отопления домов. Это и отразилось в платежках киевлян за тепло, потребленное в январе 2021 года. В среднем стоимость отопления в январе для одного домохозяйства увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим месяцем", – заявили в "Киевтеплоэнерго".

Кроме того, как обратили внимание в компании, при неизменном тарифе (1654,41 грн/Гкал) на начисления в платежке за тепло в январе 2021 года повлияло отсутствие "газовой" скидки.

"Согласно правительственному постановлению №1082, в прошлом отопительном сезоне действовала газовая "скидка" (в стоимости 1 Гкал тепла учитывалась фактическая стоимость газа) – в январе 2020 году она была в размере 18% и вместо 1654,41 грн/Гкал жители платили 1356, 62 грн/Гкал", – пояснили в компании.

В свою очередь заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев уточнил, что в январе средневзвешенный тариф на услугу централизованного отопления в столичных домах, которые оснащены домовыми приборами учета тепла составил 33 грн за кв. м, передает пресс-служба КГГА.

Он также посоветовал жителям Киева, проверять объемы потребления тепла в собственном доме с помощью сайта teplo.org.ua. Также ресурс позволяет сравнить стоимость тепла в своем доме и в похожем.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  КГГА


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Фы фсе фрете!,,,
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10.02.2021 19:25 Відповісти
Пацакам одеть намордники и радоваться, и радоваться!!!!!!
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10.02.2021 20:21 Відповісти
аферисты сраные, придумают любое вранье, лишь бы население ограбить! доведут народ до того, что никто вообще платить не будет!
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11.02.2021 05:46 Відповісти
Так, это - Шморгаль вчера заявил, что коммуналка расти не будет. Клали на него с пробором коммунальщики
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11.02.2021 08:50 Відповісти
PS Я плачу 40% от того что они выставляют. Если хотят получить остальные - пусть предъявят технико-экономические обоснования повышения цены (которых у них нет, т.к повышение - это развод для лохов)
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11.02.2021 08:53 Відповісти
понавыбирали, жрите
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11.02.2021 09:57 Відповісти
А,у нас тариф 1910 грн/гкал или 52 м2, не пойму или газ другой или топят лучше,
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11.02.2021 12:01 Відповісти
 
 