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Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Средняя цена сжиженного газа 10 февраля в сетях АЗС повысилась еще на 29 копеек – до 14,47 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети ОККО этот вид топлива подорожал на 20 копеек – до 14,98 грн/л. На 19 копеек за литр автогаз подорожал на станциях "БРСМ-Нафта" – до 14,42 грн/л.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 69-70 копеек – до 14,27 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Днепропетровской области, где стоимость автогаза выросла на 90 коп. – до 14,35 грн/л. В других регионах газ подорожал на 50-80 коп./л.

Таким образом, разница между ценами премиум-сегмента (ОККО, WOG и другие) и станциями "Привата" составляет около 65 коп./л. Хотя на протяжении всего года этот ценовой разрыв был на уровне 1,3 грн/л.

Сети AMIC и Shell подняли цены на 23 и 27 копеек – до 14,04 и 14,48 грн/л соответственно.

Такие сети как "Автотранс", "Параллель", BVS, Chipo, "Авантаж 7", Marshal, Motto и другие увеличили цифры ценников на автогаз на 5-35 коп./л.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  enkorr


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