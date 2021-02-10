НАБУ проводит обыски в "Энергоатоме" (обновлено)

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил информацию о проведении обысков в НАЭК "Энергоатом" по делу о продаже электроэнергии.

"Это (информация нардепа Гео Лероса) отвечает действительности. Проходят обыски, санкционированные антикоррупционным судом (ВАКС)", – сказал Сытник в среду на брифинге, передает Интерфакс-Украина

При этом Сытник добавил, что дело касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур.

Ранее народный депутат Гео Лерос сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

По словам Лероса, обыски проходят по делу реализации "Энергоатомом" электроэнергии по низкой цене в декабре 2020 года, что могло привести к убыткам предприятия в размере около 2,4 млрд грн.

"Энергоатом" продал электроэнергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а те уже реализовали э/э конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома", – написал Лерос.

В свою очередь в пресс-службе "Энергоатома" подтвердили проведение следственных действий, заявив, что сотрудничают с детективами.

"Сегодня, 10 февраля, с целью проверки информации о возможных нарушениях во время проведения аукционов по продаже электроэнергии в ОП "Энергоатом-Трейдинг" прибыли детективы НАБУ для проведения следственных действий. НАЭК "Энергоатом" всячески способствует детективам, поскольку заинтересован в максимально прозрачном и объективном расследовании уголовных дел", – подчеркивают в сообщении.

В компании заявляют, что "Энергоатом" 3 февраля сам официально обратился к НАБУ с предложением о полном взаимодействии для расследования открытых уголовных дел.

В то же время в компании в очередной раз отрицают причастность руководства компании к любым нарушениям и грозят исками в судебные инстанции о защите чести, достоинства и деловой репутации за ее распространение.

Как сообщалось, в декабре государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.

В том же месяце государственное ПАО "Центрэнерго" продало 3,27 млн МВт-ч электроэнергии со сроком поставки в первом квартале 2021 года компании, связанной с Игорем Коломойским, по цене 1160 грн за МВт-ч.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.