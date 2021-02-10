Украинские вузы разместили на депозитах 3,8 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

Заведения высшего образования Украины в 2020 году разместили на депозитах в государственных банках 3,78 млрд грн временно свободных бюджетных средств от предоставления платных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"В 2020 году 87 вузов получили доход от размещения средств на депозитных счетах в размере 240,6 млн грн", – сказано в сообщении.

В топ-5 вузов по объему депозитов вошли: