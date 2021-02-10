Кабмин не планирует внедрять паспорта вакцинации, – Федоров

Кабинет министров и Министерство здравоохранения не ставят задачи перед Министерством цифровой трансформации разработать и внедрить паспорта вакцинации населения.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время проведения всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Интерфакс-Украина.

"На сегодня нет четкого задания, что нужно разработать это", – отметил он.

Федоров также добавил, что конкретной задачи нет, поскольку "существуют непонятные жизненные ситуации и непонятно, на каком уровне это будет происходить и реализовываться".

При этом глава Минцифры подчеркнул, что "в Украине уже создан и работает реестр всех пациентов Украины, в нем около 30 миллионов граждан. Разработан модуль ЦЗУ, который помогает сохранять данные про вакцинацию. Министерство умеет отображать любые документы из реестра, потому, если когда-нибудь это (паспорта вакцинации) будет нужно, министерство сможет это сделать".

По словам Федорова, в настоящее время есть другая задача, поставленная президентом и правительством, которая заключается в организации максимально логистически эффективного процесса вакцинации.