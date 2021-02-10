Минэкономики предложило сохранить сниженную норму отчисления чистой прибыли для "Ощадбанка"

Министерство экономики предлагает оставить на уровне 50% выплату дивидендов государственными предприятиями по итогам работы в 2020 году, а также оставить норматив в 30% отчислений чистой прибыли для "Ощадбанка" и 75% – для "Приватбанка".

Согласно подготовленному министерством проекту соответствующего правительственного постановления, также предлагается утвердить базовый норматив дивидендов в 30% для "Укргидроэнерго" и 95% для "Нафтогаза", передает Интерфакс-Украина.

Госбюджет на 2021 год предусматривает поступления части чистой прибыли и дивидендов на госдолю в сумме 28,8 млрд грн.

"По предварительным расчетам, с учетом чистой прибыли субъектов хозяйствования в соответствии с утвержденными планами на 2020 год ожидаемый уровень поступлений в общий фонд госбюджета дивидендов на госдолю – 26,4 млрд грн", – указало министерство в сопроводительных документах к проекту постановления.